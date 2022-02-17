Больше 50 идей: что подарить парню на 23 февраля

День защитника Отечества, 23 февраля, давно превратился в праздник всех российских мужчин - от мала до велика, а не только тех, кто побывал в армии. «Рамблер» составил список идей, которые помогут девушкам подобрать подарок парню на 23 февраля - мы собрали варианты на любой вкус и кошелек, вне зависимости от того, хотите вы подобрать оригинальный, недорогой или классический подарок (или все вместе).

Подарки-развлечения

Видео дня

Если ваш парень любит экстрим и активные развлечения, отличным подарком для него станет прыжок с парашютом. Обычно организаторы предлагают докупить видеосъемку прыжка за несколько тысяч рублей - ее будет вести оператор, парящий в непосредственной близости.

Прыжок с парашютом чаще всего организуют в выходные дни, когда на улице стоит благоприятная погода. Если февраль окажется непогожим, переживать не стоит - сертификат на прыжок с парашютом традиционно действует около года.

Дополнительные идеи экстрим-подарков - мастер-класс дрифтинга или езды на мотоцикле, прогулка на багги (небольшое легкое авто для езды по бездорожью), джип-триал на трассе с препятствиями или картинг для двоих.

Более спокойные варианты - тест-драй суперкаров, полет в аэротрубе или полет на воздушном шаре.

Если прыжок с парашютом или авто-приключения - не про вашего парня, есть множество других подарков-развлечений. К примеру, лучший подарок для парня, который любит готовить, - мастер-класс по барбекю, приготовлению мяса или бургеров.

Также можно просто попробовать что-то новое - конную прогулку, сеанс массажа, прыжки на батуте, урок игры на барабанах или мастер-класс по фотосъемке.

Дополнительные идеи:

Энимал-массаж

Мастер класс по фехтованию

Деловая фотосессия

Сеанс стрельбы в тире

Мастер-класс по сабражу - открыванию бутылки ударом сабли

Мастер-класс по актерскому мастерству

Урок вокала

Свидание с дегустацией вин или коктейлей

Урок бильярда

Полезные подарки на 23 февраля

Если ваш парень - сторонник практичности, подарок в День защитника Отечества для него должен быть по-настоящему полезным. Возможно, ему не помешает автомобильный компрессор - на дороге в любой момент можно наткнуться на гвоздь и повредить шины.

Другие варианты полезного презента - внешний жесткий диск, удобный рюкзак со множеством отделений, электронная книга, новые клавиатура и мышь, спортивный костюм или набор из шапки и шарфа с перчатками.

Если парень любит проводить вечера за просмотром фильмов и сериалов, отличным подарком для него станет премиум-подспика на онлайн-кинотеатр.

Подарки для спортивных

Лучший подарок на 23 февраля для парня-спортсмена - что-то из спортивной экипировки, в том числе налобный фонарь для бега, ролик для пресса, коврик для тренировок, высокооборотная скакалка (снимает нагрузку с предплечий) или утяжелители. Возможно, ему пригодятся новые кроссовки для бега, сумка для спортзала, набор полотенец для фитнеса, боксерские перчатки или спортивные очки.

Отличным подарком для велосипедиста станет подсветка для велосипеда, а для любителя силовых тренировок - умные гантели (подключаются к смартфону через Bluetooth, измеряют пульс и сообщают об ошибках в технике выполнения упражнений).

Хорошим вариантом может стать набор спортивного питания (нужно точно знать, какую марку предпочитает парень) или сладостей без сахара - спортсменам тоже иногда хочется чего-то вкусного к чаю.

Балансировочная платформа или босу - лучший подарок для тех, кто выполняет упражнения на стабилизацию, а термобелье пригодится практически любому спортсмену. Скорее всего, парень-спортсмен обрадуется и умным весам, которые помогут ему отслеживать результаты тренировок.

Что не стоит дарить никогда

В интернете можно найти множество списков антиподарков, чаще всего в них попадают средства личной гигиены - большинство пользователей сходятся во мнении, что гель для душа, мочалка или дезодорант в подарок на 23 февраля - намек на неопрятность.

Гелям для душа не уступают по антипопулярности различные безделушки, в том числе статуэтки, копилки, фоторамки и держатели для фотографий. Чаще всего они просто пылятся на полках или их пытаются передарить.

Другой популярный антиподарок - нежеланная книга. К примеру, бульварный роман для любителя классической литературы, книга рецептов для того, кто не любит готовить, или издание с непрошеными советами по психологии.

Также не стоит дарить витамины/витаминные добавки, если человек сам не попросил об этом.

Советы психолога

Практикующий психолог Татьяна Пошаталова рассказала журналу «Гастроном» о нескольких хитростях, которыми можно воспользоваться, чтобы угодить парню с подарком на День защитника Отечества.

К примеру, за пару месяцев до праздника можно зачитать парню гороскоп с рекомендациями подарков по знакам зодиака и узнать его мнение. Или пересказать якобы услышанный разговор людей, которые обсуждали лучшие подарки на 23 февраля.

В случае с хэндмейд-подарками эксперт советует трезво оценивать свои способности. Возможно, связанный вами шарф пока далек от идеала и лучше было бы подобрать что-то в магазине. Отличный подарок на 23 февраля - оригинальное блюдо, приготовленное своими руками, в том числе после специально пройденного для этого кулинарного мастер-класса.

Пошаталова не советует дарить на День защитника Отечества носки, бритву или банальные сувениры с тематической символикой.

30 бонусных идей

Поход в баню

Видеорегистратор

Поясная сумка

Теплый свитер или толстовка

Тренажер для мышц рук

Автограф любимого спортсмена

Очки виртуальной реальности

Бинокль

Мини-холодильник для напитков

Удочка

Стул для рыбака

Беспроводная колонка

Набор чая или кофе

Зажигалка с гравировкой

Набор для ухода за усами и бородой

Наручные часы с гравировкой

Кожаный ремень

Парфюм

Коллекционный крепкий напиток

Подарочное издание книги

Пауэрбанк

Подставка под смартфон с функцией подзарядки

Умные часы

Брелок с функцией поиска ключей

Зажим для купюр

Съедобный букет

Набор инструментов

Билеты на концерт или в театр

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