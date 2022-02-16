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29 минут назад

Что подарить отцу на 23 февраля: топ-28 оригинальных идей

Мария Иванова

На День защитника Отечества хочется выбрать лучший подарок для папы, ведь именно папы становятся нашими первыми и главными защитниками на всю жизнь.

Что подарить отцу на 23 февраля: топ-28 оригинальных идей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Но иногда бывают такие моменты, когда в голову не приходит ни одна мало-мальски стоящая идея. Что делать? Скорее читать наш материал, который несомненно поможет найти крутой подарок отцу на 23 феврале.

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Кстати, большинство этих подарков универсальны и подойдут не только вашему отцу.

Все для автомобиля

Папе, который любит и умеет водить машину, наверняка, понравятся кружка, термос или ланчбокс с подогревом от прикуривателя. Коротая время в бесконечных пробках, папа сможет пить горячий кофе с не менее горячим бутербродом, приготовленным дома, слушать радио и думать о том, как угадала с подарком любимая дочь. Но кроме этого, в машине может пригодиться еще масса вещей. Запоминайте, что подарить папе:

• массажная накидка на автомобильное кресло – спасение для спины в пробках, работает также от прикуривателя;

• специальное средство для защиты зеркал, стекол и фар от влаги и грязи;

• лопата не будет лишней в любое время года, не только лишь зимой;

• щетка для очистки машины от снега;

• набор органайзеров в салон и багажник, чтобы все необходимые вещи и инструменты были разложены в идеальном порядке.

Инструменты на 23 февраля

Не все мужчины любят, когда им по поводу и без дарят инструменты. Но если ваш папа получит такой презент от любимой дочери, возможно, этот инструмент станет для него одним из самых востребованных. У вас есть два пути. Первый – выяснить, о каком именно инструменте мечтает ваш папа, для этого достаточно пару раз съездить с ним в большой строительный магазин и не убегать сразу отдел декора для дома, а походить по рядам вместе с ним и понаблюдать. А дальше дело за малым, останется только приехать в магазин и купить.

Второй – подарить мультитул, который удобно носить в кармане и брать с собой куда угодно. Для этого даже ездить никуда не надо, все можно найти и заказать в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Но торопиться все же не стоит, обратите внимание на отзывы и вопросы, которые задают на странице товара. Если продавец отвечает на все вопросы, а негативных отзывов мало и на каждый из них продавец предоставил подробнейшее объяснение, то такой товар вполне можно брать. От такого подарка на День защитника Отечества сложно будет не прийти в восторг, не говоря о том, чтобы отказаться.

Забота о здоровье

Кто-то скажет – не надо о грустном. Однако давайте будем реалистами: папы не молодеют, но привычка заботиться о собственном организме не всегда появляется с возрастом. Конечно, вы не сделаете такой подарок любимому человеку или коллеге на работе, а вот папе можно и даже нужно. Полный чек-ап организма или чек-ап у кардиолога для начала, а дальше по обстоятельствам – это вполне можно подарить папе. В данном случае это не намеки на беспомощную старость, а самая настоящая забота о будущем.

Что еще поможет отцу следить за своим здоровьем? Посмотрите в магазинах такие товары:

• электрическая зубная щетка,

• небулайзер,

• аппарат для измерения давления,

• умные часы.

Гаджеты в подарок

Хороший выбор – всевозможные гаджеты. Например, беспроводные наушники – презент, который поможет папе разговаривать с вами, не отвлекаясь от дороги или любых важных дел в том же гараже, когда нужны две руки. Что еще можно по дарить на 23 февраля папе? Это может быть:

• домашняя метеостанция, чтобы следить за погодой в доме и за окном;

• внешний аккумулятор, который пригодится не только для зарядки телефона;

• умная колонка, которой можно найти массу полезных применений;

• умный пульт для всего на свете, включая умную колонку, если, конечно, ваш папа большой фанат таких вещей.

Подарочные наборы на День защитника

Один подарок – хорошо, а целый подарочный набор – лучше. И нет, конечно, речь не идет о пене для бритья и бритве или годовом запасе носков. Хотя послушайте собственного отца, может быть он именно такой презент папе понравится. Однако возвращаясь к нашим наборам, посмотрите такие:

• набор для барбекю для любителей отдыха на даче,

• набор шоколада, если ваш папа любит сладкое,

• набор для ухода за обувью, чтобы папа выглядел идеально и чувствовал себя на высоте.

Бесценно для папы

Кто-то может отнестись к таким подаркам с презрением, но только не любящий папа. Именно подарки, сделанные своими руками, способны передать и выразить всю ту любовь, которую дочь может испытывать к отцу. Здесь все зависит от вашего мастерства и скорости работы. Что можно сделать относительно быстро:

• связать объемный шарф или носки, обратите внимание, сейчас можно купить разноцветную пряжу, которая будет давать эффект, как будто носки связаны из кусочков разных ниток;

• сделать большую кружку в гончарной мастерской;

• испечь самый красивый и вкусный торт.

Поверьте, такие подарки тронут вашего папу, и он будет беречь их всю жизнь, ну кроме торта, конечно же. Ищете, пробуйте, делайте, радуйте своего папу, ведь он любит вас так, как не способен любить ни один мужчина на свете.

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