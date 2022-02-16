Что подарить брату на 23 февраля

Все ближе День защитника Отечества, а значит все меньше времени остается на то, чтобы купить достойный подарок. Но главное — идея! Прежде чем мчаться в магазин и метаться в сомнениях между стеллажами, хорошо подумайте, а что же вы хотите подарить своему любимому брату или братьям, если вам в жизни так повезло, что у вас их несколько. Возможно, и ехать никуда не придется, ведь все можно заказать через интернет.

Предлагаем наш список подарков брату на 23 февраля.

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Критерии выбора

Нельзя просто так взять и подарить не глядя. Иначе получится не оригинальный подарок брату на День защитника Отечества, а очередная, никому не нужная дребедень. Важно понять, кому и что вы дарите, чтобы не разочаровывать хорошего человека, а мы не сомневаемся, что ваш брат именно такой, ведь в противном случае вы и не захотели бы думать искать и дарить. Итак, прежде чем выбирать подарок старшему брату или младшему, ответьте себе на следующие вопросы:

1. Сколько лет брату?

2. Какие у него увлечения?

3. Любит ли он эксперименты или, наоборот, консерватор до мозга костей?

4. Есть ли у него любимая девушка или жена?

5. Он работает, учится или все еще ищет свое призвание?

6. Понимает ли он ваши шутки?

Ответив на эти вопросы, вы получите достаточно информации для того, чтобы понять, что человеку, скорее всего, понравится, а что окажется абсолютно бесполезным.

Универсальные подарки на 23 февраля

Есть определенная категория подарков, которые будет приятно получить всем, вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Например, портативное зарядное устройство. Кто хотя бы раз не попадал в ситуацию, когда нужно срочно позвонить маме, коллеге по работе, лучшему другу, а телефон показал логотип на прощание и предательски погас.

Не всегда помнишь номер того, кому хочешь позвонить наизусть, а если помнишь, то не испытываешь никакого желания обращаться к прохожим. Это стресс даже для самых общительных на свете людей. И конечно, внешний аккумулятор — просто спасение в таких ситуациях. Какие еще гаджеты можно подарить брату на День защитника Отечества? Подумайте, возможно, в списке вы увидите вещь, которая сможет порадовать:

• беспроводные наушники, чтобы в любой ситуации иметь возможность ответить на звонок или послушать музыку, никому не мешая;

• умная колонка для развлечений и отдыха;

• компактный массажер для шеи, который можно брать с собой во все командировки;

• массажная накидка на автомобильное кресло, чтобы спина отдыхала в пробках;

• умный брелок для ключей, который поможет быстро их найти если вдруг они потеряются.

Тепло и уют для защитников

Конечно, когда мужчины изо всех сил демонстрируют свою маскулинность, мудрая женщина примет все за чистую монету, ни единым движением не выдав себя. Но даже самый брутальный на свете брат будет рад, если любимая сестра проявит свою заботу.

Например, подарит удобные домашние тапочки, большую кружку и годовой запас пуэра. Какие еще подарки помогут показать вашу любовь и внимание:

• большой уютный свитер для холодных дней;

• комплект термобелья, если ваш брат любит зимние виды спорта, туристические походы или подледную рыбалку;

• мягкий шарф, идеально, если вы свяжете его собственными руками (шарф, не брата!);

• плед и подушка на диван, ну кто из нас не засыпал случайно под сериальчик, такой подарок будет весьма кстати.

Подарки на 23 февраля для двоих

Если ваш брат встречается с симпатичной девушкой или давно и счастливо женат, возможно, стоит подумать о том, чтобы сделать подарок и для него, и для его избранницы. Особенно, если в следующий раз вы увидитесь не раньше восьмого марта.

Самый просто вариант — билеты в кино. Лучше купить билеты с возможностью выбора даты и времени сеанса, если так сделать нельзя, узнайте у брата о его ближайших планах. Вариант не для всех — концерт любимой группы, если брат большой поклонник.

Кстати, театр и консерваторию не стоит списывать со счетов, там тоже бывает весело, классно и очень атмосферно.

Подарки для двоих, конечно открывают огромное поле творчества, ведь это может быть:

• поездка в загородный отель,

• массаж для двоих в спа-центре,

• занятие с инструктором по сноуборду или кайту,

• прогулка на лошадях,

• каток.

Защитник, вообще красавчик

Наконец-то времена изменились, и сейчас мужчины не стесняются того, что им не меньше, чем женщинам хочется выглядеть красиво.

Это прекрасно! Стрижка, уход за бородой, маникюр, педикюр и всякое такое — все для красивых и сильных мужчин. Если ваш брат отрастил и с гордостью носит бороду, наверняка его не оставит равнодушным набор для ухода за бородой, не будет лишним мыло ручной работы. Они продаются в крупных парфюмерно-косметических магазинах, нишевые продукты для больших ценителей, которые глубоко разбираются в теме, можно поискать непосредственно в барбершопах. Кстати, подарить можно не только набор, но и сертификат на услуги мастера. Такой подарок можно вручить заранее, чтобы к празднику вашему брату сделали стрижку, оформили бороду и скорректировали брови.

Подарки для самых маленьких

Если ты еще ребенок, это вовсе не значит, что праздник должен пройти мимо тебя. На 23 февраля все мужчины без исключения достойны получить подарки. Брат быстро вырастет, но ваше внимание и впечатления, которые он получит с вами, останутся навсегда в его памяти.

Что подарить младшему брату? Конечно, игрушки и тематические наборы для игр. Отталкивайтесь от того, чем интересуется ребенок:

• машины и механизмы,

• динозавры и раскопки,

• конструкторы и головоломки,

• химические опыты и фокусы,

• наборы для игр в профессии.

Чего делать не стоит

1. Дарить дешевые сувениры. Ну правда, вы уверены, фигурка в стиле денежной жабы из газетного киоска — это предел мечтаний вашего брата. Испеките торт, приготовьте мясо с картошкой, купите шоколадку и открытку — что угодно, только не безделушку.

2. Ориентироваться на военную тематику. Служил ваш брат в армии или нет, в мирной жизни подарки в военном стиле вряд ли кого-то обрадуют. Тельняшки, бескозырки, фуражки так и будут занимать место в шкафу или пылиться на верхней полке прихожей. Единственное исключение — если вы собираетесь на вечеринку в армейском стиле.

3. Дарить носки и пену для бритья. На самом деле это не самые ужасные подарки, но, чтобы их подарить вы должны быть уверены, что ваш брат оценит вашу иронию.