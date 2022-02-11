Что подарить парню на 14 февраля: топ-27 оригинальных идей

На День святого Валентина для своего любимого человека хочется сделать что-то особенное, чтобы он удивился, обрадовался и понял, что его сильно любят. Но нередко бывает так, что или нет идей, или времени на их воплощение. И вот 14 февраля все ближе, а хороших вариантов все нет.

Рассказываем, что можно подарить парню на День всех влюбленных, и, возможно, это натолкнет вас на мысль, какой крутой и необычный подарок можно сделать любимому. Дело останется за малым — выбрать подарок в магазине и купить его. Причем для крупных городов, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, доступна доставка в день заказа. Но тянуть с решением все же не стоит, хорошие подарки заканчиваются быстро.

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Гаджеты в подарок

Это модно, стильно и, как принято сейчас говорить, молодежно. Поэтому первое, с чего можно начать поиск подарка, — это раздел со всевозможными гаджетами и электронными штуками. Универсальная вещь — внешний аккумулятор, их много не бывает, пусть будет дома, в офисе, в любимом рюкзаке и даже в чемодане для путешествий, ведь все больше стран открывают границы.

Любителю музыки понравятся беспроводные наушники. Выбирая подарок, не поленитесь почитать отзывы перед покупкой или посоветуйтесь с консультантом, если решитесь на визит в офлайн-магазин, смотрите модели с хорошей передачей басов и шумоподавлением. Кроме этого, можно также подарить:

• Умную колонку,

• Умный пульт для всего, в том числе для колонки,

• Модульную док-станцию.

• Массажер для шеи.

Вечная классика для любимых

В какой-то момент все мы начинаем ценить простые добротные вещи, но их главная фишка в том, что они должны быть из качественных материалов и желательно известных брендов. Например:

• наручные часы,

• кожаный ремень,

• перчатки,

• портфель для ноутбука,

• портмоне.

Кстати, если не знали разницу между кошельком и портмоне, в последнем можно носить документы. Водители машины точно оценят.

Новые умения

Конечно, здесь стоит хорошо подумать и, возможно, вспомнить разговоры, которые происходят обычно между делом и кажутся незначительными. Но именно в такие моменты можно услышать, о чем человек мечтает, что хочет попробовать и чему не будет против научиться. Что можно предложить:

• мастер-класс по приготовлению стейков,

• уроки столярного мастерства,

• дегустация кофе или вина,

• запись песни в студии.

Спорт и экстрим на День святого Валентина

Любовь к всевозможным экстремальным увлечениям сложно скрыть, и если ваш мужчина мечтает о прыжке с парашютом, подарите ему такое удовольствие. Возможно, в следующий раз вы захотите к нему присоединиться. Но прыгать можно не только с парашютом, есть еще банджи, батут, аэротруба. Кстати, пока не растаял снег и есть прогноз на ветер, подарите своему любимому урок с инструктором по кайту. Если понравится, то летом можно продолжить уроки на воде.

Что-то на уютном

Часто представители сильного пола боятся выглядеть глупо или беззащитно и стараются подчеркивать свою маскулинность во всем. Да и как иначе, если с детства им дают установку — мальчики не плачут. Но это вовсе не значит, что им не хочется тепла и уюта. Поэтому, если вы можете сделать ко Дню святого Валентина подарок своими руками, — сделайте. Свяжите теплые носки для долгих зимних прогулок или объемный шарф, который согреет в самые лютые холода. Если времени нет, то в магазинах можно поискать такие вещи:

• плед с рукавами,

• парные футболки,

• подушка в виде сердца,

• пижама в клеточку.

Еда для влюбленных

Вообще все больше людей склоняются к мнению, что еда — лучший подарок, на День всех влюбленных в том числе. И дело вовсе не в голодном детстве. Понятно, откуда взялся этот стереотип, но те времена, к счастью, давно прошли, выросли поколения сытых людей, которые не сталкивались ни с настоящим голодом, ни с вечным дефицитом, и можно не стесняться дарить еду, особенно если вы приготовили собственноручно и, конечно же, с любовью.

От завтраков в постели можно отказаться, выметать крошки, скорее всего, вам, а вот приготовить симпатичную шакшуку, сырники или оладьи, красиво сервировать стол и начать отмечать День святого Валентина прямо с утра — идея прекрасная. Если ваш любимый человек неравнодушен к сладкому, попробуйте найти время в своем плотном графике и сделайте торт. Готовьте с душой!

Романтический сюрприз

Есть определенная категория людей, которые не любят сюрпризы. Что ж, у каждого — свои недостатки, кто мы такие, чтобы их судить. Если ваш парень попадает в эту категорию, не усердствуйте слишком сильно и не заставляйте в такой прекрасный праздник, как День всех влюбленных, выходит из зоны комфорта. Человеку там хорошо, не надо ему портить жизнь. В этом случае достаточно выбрать подарок, который можно вручить в привычной обстановке.

Но если ваш любимый человек бунтарь по духу и романтик по жизни, не пытайтесь сдержать поток своей фантазии. Это тот случай, когда переборщить невозможно. Всего должно чрезмерно много, чем фееричнее, тем лучше. Что здесь можно предпринять?

Вызовите команду клоунов к нему на работу, пусть покажут для него свои лучшие фокусы, непременно с использованием атрибутики Дня святого Валентина – конфетти-сердечки, ангелочки-купидончики, кролик из шляпы с ошейником, украшенным пылающими сердцами. А в финале пусть споют вашу песню (у каждой уважающей себя пары такая должна быть) своими клоунскими голосами. Это будет зрелищно!

Непростительные подарки на День святого Валентина и вообще

1. Забудьте фразу «Лучший мой подарочек — это ты!». Если хочется купить себе красивый комплект нижнего белья — купите, но не нужно обманывать себя и своего любимого мужчину. Это подарок для вас, а не для него. Ну кого можно удивить нижним бельем в двадцатых годах двадцать первого века. Так вы только покажете, как вы эгоистичны и насколько отстали от трендов. А в отношениях все же стоит смещать фокус внимания на партнера и думать о его нуждах и радостях так же часто, как и о своих.

2. Дежурный подарочный набор — носки и пена для бритья. Если хотите продемонстрировать свое отчаяние, то это отличный способ. Даже если ваш любимый человек попросил о таком подарке, это вовсе не значит, что он об этом всю жизнь мечтал. Конечно, лишние носки — никогда не лишние, с учетом того, что они то рвутся, то теряются, и пена для бритья всегда пригодится, но все же будьте великодушны, подарите на День святого Валентина настоящий подарок.

3. Спорно, но в большинстве случаев все-таки не стоит дарить инструменты. Если сравнивать, то это то же самое, что девушке подарить кастрюлю или набор сковородок. Да, полезно, но не для души. Исключение из правил: ваши отношения находятся на том уровне, когда вы можете друг с другом делиться ссылками на конкретные подарки.

4. Некоторые девушки в порыве чувств готовы зайти слишком далеко. Оно и понятно, атмосфера праздника располагает и даже как будто бы подталкивает к совершению всяких необдуманных поступков. Например, совершенно точно не стоит делать предложение руки и сердца своему парню в этот день. Только представьте себе, ваш любимый человек, ждет встречи с вами, готовится к свиданию, наконец вы вместе, остаетесь одни, и тут одна фраза переворачивает весь его уютный мирок с ног на голову.

Не надо так! А что, если он и сам планировал сделать предложение, но хотел выбрать для этого особенный день, не такой популярный в массовой культуре, как 14 февраля? Получится, что вы испортили сюрприз сами себе. Еще хуже, если он согласится.

Причем для обоих. Со временем вы начнете испытывать фрустрацию от того, что ваш мужчина поступил не как мужчина, появятся сомнения в том, что вы сделали правильный выбор, но у вас уже семья, дети, взрослая инертность и просто лень совершать лишние телодвижение. И вот вы миритесь с тем, то есть, вместо того, чтобы стремиться к большему. Не надо так! Оставьте инициативу своему парню.

Полезный совет для тех, кто любит

Вне зависимости от того, как давно вы в отношениях и сколько у вас совместных детей, выбор подарка — всегда дело не простое.