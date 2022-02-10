Идеи подарков: чем порадовать жену на 14 февраля

Психотерапевты называют февраль одним из самых депрессивных месяцев, по статистике, особенно часто с сезонным аффективным расстройством в это время года сталкиваются женщины. Празднование Дня святого Валентина (14 февраля) может стать хорошим способом развеять тоску, а с выбором подарка жене на День влюбленных поможет составленный «Рамблером» список идей.

Классические подарки

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Алые розы, шоколад и конфеты в форме сердечек - традиционные символы 14 февраля. Если ваша жена любит все милое и романтичное, то сердце из роз или коробка клубники в шоколаде, преподнесенные на День святого Валентина, не оставят ее равнодушной.

Один из классических презентов Дня влюбленных - комплект нижнего белья. Но к его выбору нужно подходить с осторожностью - точно знать размеры и предпочтения жены: некоторые терпеть не могут синтетическое кружево из популярных магазинов нижнего белья, другим не нравятся яркие цвета, третьим - цветочные мотивы и рюши.

Другая идея из разряда классики - ювелирные украшения или бижутерия. Есть женщины-поклонницы исключительно белого золота, другие воспринимают только желтое, а некоторые предпочтут драгоценным металлам и камням необычную бижутерию - крупные серьги, браслеты и кольца.

Подарки-впечатления

Отличным подарком жене на День святого Валентина может стать сертификат на подарок-впечатление. Вариантов здесь много - от более экстремальных вроде прыжка с парашютом, полета на вертолете или воздушном шаре до СПА-сеанса для двоих и конной прогулки с фотосессией.

Идея с сертификатами подходит не всем - некоторые забывают о них и так никогда и не используют. В таком случае можно организовать подарок-впечатление самому: к примеру, пригласить жену 14 февраля на ужин в темноте, чтобы вкусы и запахи любимых блюд могли зазвучать для нее по-новому, или в ресторан с сюрприз-меню.

Еще один вариант - выходные только для двоих в загородном отеле или небольшая незапланированная экскурсионная поездка.

Дополнительные впечатления:

• Картинг для двоих

• Полет на авиасимуляторе

• Свидание в закрытом кинотеатре

• Свидание в кулинарной студии

• Игра в виртуальном пространстве

• Катание на снегоходах

• Свидание в гончарной студии

• Урок дайвинга

• Свидание с дегустацией вин

• Семейная или индивидуальная фотосессия в студии

• Эногастрономический ужин (это тандем повара и сомелье, когда они вместе подбирают идеальное сочетание блюд и вин)

• Арт-свидание (написание картин с дегустацией вина)

Романтичные подарки

Возможно, в вашей семье не принято отмечать День влюбленных с размахом, но сделать романтичный подарок все равно хочется. Вашей жене может понравиться небольшой, но милый жест - купите замок и ключи к нему, отправляйтесь в значимое для вашей пары место и прикрепите там замок как символ вашей любви.

Если чувствуете прилив вдохновения - стихотворение вашего сочинения также станет отличным подарком жене на 14 февраля. Прочитайте его вслух с выражением или отправьте супруге письмом.

Другой трогательный подарок - музыкальная открытка. На такую открытку можно самостоятельно записать поздравление. Добавить к такому презенту можно коробочку со сладостями и записками-комплиментами жене.

Полезные подарки

Если розы, валентинки, воздушные шары, плюшевые мишки и сладости не про вашу пару, стоит задуматься о практичном и полезном подарке жене на День влюбленных. Возможно, она давно мечтала о стайлере для волос, кофемашине, ортопедической подушке, массивных наушниках, которые сложно потерять, или о новой красивой пижаме.

Если ваша жена - фанатка косметики и макияжа, ее может порадовать подарочная карта в любимый косметический магазин. Если она любит читать, подарочный сертификат в книжный магазин точно не станет лишним.

Если супруга постоянно пытается вытащить вас на каток - купите две пары коньков - для себя и для нее - и пообещайте почаще выходить на лед этой зимой.

Жене-киноманке, которая предпочитает практичные подарки, может пригодиться премиум-подписка на онлайн-кинотеатр (или сразу на несколько).

Если супруга обожает готовить, полезным подарком для нее станет погружной блендер, водяная баня для готовки продуктов при низких температурах или терка микроплан, позволяющая легко получить тончайшую стружку

Необычные подарки

Кому-то косметика, духи и ужин в ресторане покажутся слишком скучными и заезженными подарками. Вот несколько идей оригинальных подарков жене на День влюбленных:

• Акваферма - аквариум-экосистема, в верхней части которого можно выращивать овес, мяту и разную зелень. В этой замкнутой системе растения заботятся о чистоте аквариума, кроме того, благодаря ей можно круглый год собирать небольшой урожай.

• Биокамин - топливный блок, для работы которого используется экологически чистый биоэтанол, не выделяющий продуктов горения. Установить такой камин можно в квартире, офисном помещении или коттедже без дымоходов и дополнительных систем вентиляции. Биокамины могут быть миниатюрными, к примеру, оформленными в виде колбы.

• Кукла-шарж - персонализированная статуэтка, изготовленная по фото. С помощью такого подарка жену можно изобразить в виде ее любимой киногероини.

• Смарт-зонт. В ручку такого зонта вмонтирован индикатор, который предупредит владелицу о переменах погоды. Если он загорается красным – высока вероятность ненастья, а зеленый цвет означает, что день будет солнечным.

• Электронная бабочка в банке может стать альтернативой букету цветов на 14 февраля. Она выполнена реалистично, неотличима от живой бабочки и точно подражает ее движениям. Если по банке постучать или включить музыку, бабочка начнет реагировать на вибрации, шевелить крылышками и плавно летать. Все это будет сопровождаться красивой подсветкой.

Подарки для спортивных

Жену-спортсменку в День святого Валентина может порадовать фитнес-браслет, новые кроссовки для бега (с водоотталкивающей пропиткой, светоотражающими элементами, повышенной амортизацией, яркие и красивые) или спортивная косметика (к примеру, мази для защиты кожи от холода и ветра и крема, избавляющие от сухости кожи после плавания). К спортивной косметике можно добавить средства для защиты экипировки - спрей для защиты обуви от дождя, грязи, снега и реагентов.

Еще один вариант подарка - качественное термобелье. Комплект можно подобрать в соответствии с потребностями супруги: для низкоинтенсивных пробежек, для тренировок с высокой и переменной физической активностью, со специальным ветрозащитным слоем, для высокоинтенсивных тренировок и для особо низких температур.

Если супруга любит бег, ей пригодятся легкие беспроводные Bluetooth-наушники с надежным креплением. Эти современные спортивные наушники устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и поту благодаря нано-герметичной защите их компонентов. Существуют модели с пассивным шумоподавлением и встроенным датчиком движения, которые подсчитывают количество повторенных движений, расстояние во время бега, темп, количество шагов в минуту и число израсходованных калорий.

Как дарить подарки: советы психологов

Психологи Елена Кузнецова и Светлана Морозюк рассказали «Сергиевским ведомостям», что одна из главных ошибок при выборе презента - придавать слишком большое значение тому моменту, когда получатель откроет подарок. Люди мечтают удивить друг друга оригинальностью или ценностью подаренного и забывают самое важное – подарок предназначен не им, а их близкому.

Вне зависимости от повода и адресата подарка (это может быть подарок жене на День святого Валентина или ребенку на день рождения) перед выбором презента нужно вспомнить, о чем вы говорили в последнее время, чем недавно восхищался человек и каким подаркам он радовался раньше.

Психологи напомнили, что при выборе подарка необходимо учитывать привычки, хобби и профессию человека. Они отметили, что многих женщин обрадовала бы красивая упаковка подарка в День влюбленных.

Антирейтинг подарков на 14 февраля

Психологи традиционно включают в свои антирейтинги подарков на День влюбленных и другие праздники предметы декора (статуэтки и тому подобное), которые будут пылиться на полках.

Также эксперты советуют - не стоит дарить любимой жене книги о том, как бросить курить или стать лидером, - решения по поводу собственных вредных привычек или своего положения в социуме каждый человек должен принимать самостоятельно.

Еще один пункт антирейтинга - деньги. Чаще всего (если только адресат сам не попросил о денежном подарке) деньги означают, что дарителю было лень заниматься поисками и он решил «откупиться».

Esquire ранее рассказывал о антирейтинге подарков, который составили сами россияне.

В него вошли мягкие игрушки, весы, мыло, массажные коврики, электронные книги, полотенца, наборы косметики, навигаторы, роботы-пылесосы, наушники и фотоаппараты.

Большинство (70 процентов) участников исследования отмечали, что подарок обязательно должен пригодиться.

Исследовательский центр портала Superjob.ru по заказу журнала Men's Health специально изучил женский взгляд - мнения 1600 россиянок о подарках.

Больше половины (58 процентов опрошенных россиянок) поставили на первое место в своем антирейтинге презентов дешевую бижутерию. Второе место (42 процента) респондентки отдали продукции из интим-магазинов, а 41 процент опрошенных оказался не готов к экстриму вроде прыжка с парашютом (экстремальные подарки в основном не нравятся женщинам старше 45 лет).

Также к антиподаркам женщины отнесли брелоки и статуэтки. Многие россиянки не хотят получать в подарок бытовую технику и кухонную утварь - для них это предметы первой необходимости, а не презенты (в основном против таких подарков россиянки 25-34 лет).

Некоторые подарки женщины считают не просто неудачными, а оскорбительными: к примеру, непрошенный абонемент в фитнес-клуб или бассейн может быть воспринят как намек на лишний вес, сертификат в салон красоты - как критика внешности, а книга по семейной психологии - как недовольство вашей совместной жизнью. Также не стоит дарить средства личной гигиены вроде гелей для душа, шампуней и дезодорантов.

Большинство опрошенных заявили, что точно обрадовались бы букету цветов на 14 февраля и 8 марта.

Бонусные идеи

• Съедобный букет из конфет или фруктов

• Набор печенья-макарун

• Ее любимый парфюм

• Билеты на концерт

• Беспроводная колонка

• Фотоаппарат моментальной печати

• Сумочка

• Вязаный свитер

• Шарф, платок или палантин

• Портрет

• Книга

• Настольная игра

• Сеанс тайского массажа

• Сертификат на уроки танцев

• Пазл с совместным фото

• Фотопостер в рамке

• Роза в колбе

• Набор кофе или чая

• Поднос для завтраков в постель

• Именная шоколадная открытка

• Ночник-проектор звездного неба

• Мультиварка-скороварка

• Кигуруми

• Картина по номерам

• Фотокнига

• Кошелек

• Перчатки

• Танцевальный коврик

• Телескоп

• Набор сладостей

• Блокнот ручной работы

• Набор бомбочек для ванны

• Набор масок для лица на год

• Ежедневник для творчества

• Роза, покрытая золотом 999 пробы

• Сорочка из натурального шелка

• Набор ароматических свечей

• Набор бокалов с именной гравировкой

• Именное варенье

• Зеркало с подсветкой

• Большое зеркало с тумбой как из гримерки

• Тематическое постельное белье

• Пончо для двоих

• Малахитовая шкатулка для украшений

• Именной внешний аккумулятор

• Браслет с гравировкой

• Печенье с предсказаниями

• Именной фужер

• Пазл в форме сердца

• Открытка с совместным фото

• Подставка для вина и закусок

• Книга-шкатулка

• Обложка на паспорт с монограммой

• Ролик из совместных фото и видео