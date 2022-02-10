Что подарить девушке на 14 февраля

День святого Валентина — еще один повод порадовать любимого человека. Но не всегда есть возможность продумать подарок заранее, часто бывает так, что желание купить подарок есть, а идей нет, поэтому импровизировать приходится на ходу. Рассказываем, о каких подарках и сюрпризах мечтают девушки на 14 февраля и что искать в офлайн- и интернет-магазинах, чтобы сделать День всех влюбленных по-настоящему особенным.

Украшения в подарок

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Лучшие друзья девушек — все еще бриллианты, поэтому можно смело отправиться в магазин со сверкающими витринами и выбрать ювелирное украшение с драгоценными камнями. Что ищем:

• кулоны в форме сердца,

• серьги-сердечки,

• кольца,

• браслеты.

Если ищете подарок не в последний момент, то есть хотя бы 13, а не 14 февраля, посмотрите изделия местных ювелиров. Такой подарок будет гораздо ценнее и интереснее, поскольку ювелирные украшения выпускаются небольшими партиями и отличаются уникальным дизайном.

Косметика для любимых

Нет, конечно, не стоит брать готовый косметический набор в ближайшем к дому супермаркете, если хотите произвести впечатление и сделать действительно лучший подарок на День святого Валентина. Как минимум, стоит посмотреть, что предлагают известные парфюмерно-косметические магазины, не стесняйтесь расспрашивать консультантов, они с удовольствием придут на помощь, или почитайте отзывы, если предпочитаете покупать онлайн.

Еще один вариант — подарить массаж или специальный уход, а лучше и то, и другое, в хорошем спа-салоне. Вот здесь стоит не полениться и заранее выбрать место, причем важно не только то, какую косметику используют и какие процедуры там предлагают, но и отношение персонала к гостям, интерьер и атмосфера в целом.

Бьюти-гаджеты

Если совсем не остается времени на выбор, универсальным подарком для всех может стать внешний аккумулятор — обращайте внимание не только на емкость батареи, но и дизайн. Сейчас можно найти действительно красивые вещи, которые будет приятно держать в руках.

Если вы озаботились поиском подарка на День святого Валентина заранее, стоит посмотреть гаджеты для красоты. Например:

• маска-массажер для глаз,

• ультразвуковой скрабер,

• щеточка-массажер для умывания,

• микротоковый прибор для тонизирования и лифтинга.

Кстати, настольный увлажнитель станет прекрасным подарком, его можно расположить на прикроватной тумбочке, чтобы ночью у вашей девушки не слишком сохли кожа и волосы в разгар отопительного сезона, а днем ставить около любимых цветов, которые тоже страдают от сухого воздуха.

Домашний декор

Не всем такой подарок может подойти. В первую очередь, нужно очень хорошо знать вкус своей любимой девушки, поэтому, если ваши отношения едва только начались, от этой идеи лучше отказаться. Но если вы давно любите друг друга, живете вместе и вообще женаты, стоит посмотреть в сторону украшений для дома.

Но не дарите одну вещь, пусть это будет комплект. Например, плед, свеча и книжка, или кресло, торшер и приставной столик, или постер, полка и цветок. Наверняка, вы точно знаете, что хочет, но все никак не может собраться и купить ваша половинка. Если хотя бы тень сомнения мелькает в ваших мыслях, берите сертификат в интерьерном магазине. Это будет идеальный вариант!

Кстати, шелковая пижама и модные меховые тапочки — оригинальный подарок, который можно вписать в интерьер. Сюда же можно отнести и напечатанные совместные фотографии, они отлично украсят комнату, если подобрать к ним подходящие рамки. Причем сделать можно целый коллаж из снимков разных размеров.

Впечатления для влюбленных

Даже самые любимые вещи могут со временем испортиться, надоесть и перестать приносить ту радость, которая была в начале. В конце концов мы их выбрасываем и забываем о них. Но это и к лучшему, в жизни всегда должно быть место новому. А вот эмоции и впечатления остаются в памяти на всю жизнь, и здесь открывается огромное пространство для творчества.

Существуют целые компании, которые занимаются организацией таких подарков-впечатлений. Что это может быть:

• Полет на воздушном шаре,

• Урок аргентинского танго для двоих,

• Мастер-класс в гончарной мастерской,

• Конная прогулка.

Свидание на День святого Валентина

Время — наш самый ценный ресурс, не зря говорят, что счастливые и влюбленные часов не наблюдают, действительно время летит и его всегда мало. Поэтому лучшее, что вы можете сделать друг для друга, — это побыть вместе. Но для идеального свидания важен антураж. Особенно, если вы давно встречаетесь и были примерно везде, и тем более, если вы живете вместе.

Если есть возможность уехать из города — уезжайте без раздумий!

Это может быть настоящее путешествие в другой город, но тогда стоит заранее согласовать даты отпуска и сюрприза в этом случае не получится. А можно выбраться на выходные в загородный отель и позволить себе роскошь быть вместе и никуда не спешить.

Здесь, конечно, важно обратить внимание на интерьер номеров, оформление территории, меню в ресторане и развлечения, которые предлагает отель. Часто в таких отелях можно сходить в спа, попариться в бане или поплавать в открытом бассейне. А кроме того, при отеле может быть своя ферма или конюшня. Скучно не будет!

Если уехать не получается по разным причинам, устроить волшебное свидание можно в городе. В зависимости от того, сколько у вас времени, можно составить целую развлекательную программу. Например, сходить вместе в спа-центр на процедуры для двоих, а после поужинать в ресторане, куда давно хотели попасть, но все как-то не складывалось.

Важно

Если вы хотя бы иногда заходите в соцсети, то слова распаковка, анпэкинг, распакуй и прочие производные будут вам знакомы, а уж ваша девушка наверняка точно знает, что они означают, и с удовольствием наблюдает, как это делают любимые блогеры.

Поэтому не стоит недооценивать важность упаковки, не пожалейте времени на то, чтобы положить подарок в красивую коробку и завернуть в шуршащую бумагу, а к ленте можно также прикрепить украшение в форме сердца. Поверьте, даже если она не захочет это показывать своим подписчикам, ей будет приятно открывать красиво упакованный подарок.

Что делать нельзя

Если вы дорожите отношениями со своей любимой девушкой, верной подругой или женой, совершенно точно никогда в жизни не сделаете это.

Забывать. Поверьте, даже самая сильная, независимая и очень деловая девушка ждет подарка, хотя, конечно, она может делать вид, что гендерные праздники ее не волнуют. Многие даже говорят, что радовать любимого человека нужно всегда, а не в строго определенные даты. С последним утверждением сложно спорить, но успевает ли кто-то дарить подарки без повода, если даже к празднику порой не получается подготовиться вовремя. Опаздывать. Не заставляйте девушку ждать, приходите заранее. Даже если ваша девушка давно стала вашей женой, попробуйте все-таки организовать свою работу так, чтобы уйти в этот день чуть раньше. Передаривать ненужное. У многих в рабочем столе есть специальный ящик, куда попадают странные подарки от коллег — статуэтки, кружки, ручки, блокноты, сувениры из отпусков и все такое. Лучше купить красивый букет, если действительно не получилось подготовиться заранее, чем дарить заведомо не нужную вещь. Приходить без букета. Когда цветочные магазины работают круглосуточно, ни у кого из мужчин не может быть оправдания того, почему он не купил букет. Это можно сделать в любой момент времени. Кстати, цветок в горшке станет прекрасной альтернативой букету. Выбирайте самые выносливые виды, чтобы цветок случайно не погиб от того, что оказался в неподходящих условиях. Например, замиокулькас, аглаонема и фикус эластика хорошо адаптируются, даже если им будет не хватать света или влаги.

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