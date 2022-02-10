Больше 100 идей: что подарить мужу на 14 февраля

У Дня святого Валентина, или Дня всех влюбленных, есть свои символы и традиции - красные и розовые сердца, алые розы, конфеты в форме сердец, плюшевые мишки, открытки-валентинки с признаниями в любви. Если в вашей семье принято дарить друг другу подарки 14 февраля, «Рамблер» подскажет несколько идей для презента мужу в дополнение к валентинкам и сладостям.

Подарок-впечатление

Видео дня

Когда еще, как не в День всех влюбленных, дарить романтичные подарки-впечатления, которые надолго останутся в памяти, - вроде прыжка с парашютом или полета на воздушном шаре, о которых, возможно, давно мечтал ваш муж. Это может быть и прогулка на внедорожнике, и полет в аэротрубе, и полет на вертолете, и урок езды на мотоцикле.

Если супруг - не поклонник экстрима, в этот день его может порадовать ужин в любимом ресторане, экскурсионный тур по городу, киносеанс в мини-зале для двоих, конная прогулка или SPA для двоих. Еще один отличный вариант из этой серии - билет на концерт его любимой группы.

Практичный подарок

Возможно, ваш муж предпочел бы практичный подарок на 14 февраля - тот, который можно «пощупать» и применить с пользой. Вариантов здесь много - от самых простых вроде подписки на онлайн-кинотеатр, книги или теплого шарфа до более или менее дорогих (удочка, беспроводные наушники, электронная книга, наручные часы, акустическая система).

Это также может быть портативная кофе-машина, органайзер с беспроводным аккумулятором, современный видеорегистратор, кейс с инструментами, мини-бар-холодильник или беспроводные джойстики для игровой приставки.

Подарок-игра

Многие не относятся ко Дню святого Валентина слишком серьезно, поэтому и подарок можно выбрать соответствующий. Вашему мужу может понравиться новая настольная игра, настольный футбол или Lego - это может быть конструктор по мотивам «Звездных войн» или что-то из серии LEGO Technic, в которой нужно собирать Porsche, Mustang и другие авто.

Если супруг любит видеоигры, вы можете пригласить его в развлекательный центр виртуальной реальности, где можно пройти квесты, космические лабиринты и просто получить яркие впечатления от интерактивных проекций с изображениями, оживающими от прикосновения пальца.

Подарок для спортивных

Если супруг - спортсмен, гармоничным подарком на 14 февраля для него будет многофункциональный турник, который можно вмонтировать в стену или установить в дверном проеме. Такие турники выдерживают до 150 килограммов, выполнены они из прочной стали.

Еще один спортивный вариант - разборные гантели. Они подходят поклонникам силовых тренировок и позволяют с легкостью менять вес снаряда.

Если все необходимое спортивное снаряжение у мужа уже есть, его может порадовать набор спортивного питания (если супруг пользуется им и вы знаете нужные товары и марки) или новые кроссовки для бега.

Подарок для романтика

Вашему романтичному мужу могут понравиться совместные уроки танцев в подарок на День святого Валентина, альбом с вашими лучшими совместными фото или телескоп для совместного наблюдения за звездами. Романтичный супруг оценит и праздничное признание в любви - подарок, который может быть исполнен в виде смонтированного вами видео или сочиненного вами стихотворения.

Бонусные идеи

• Толстовка или свитер

• Массажная подушка

• Совместный портрет

• Интимная игрушка

• Любимый парфюм

• Автомобильный пылесос

• Набор для барбекю

• Фитнес-браслет

• Телеприставка

• Термобелье

• Внешний накопитель

• Пижама

• Bluetooth-колонка

• Набор футболок на неделю

• Набор конфет с ликером

• Любимый крепкий напиток и бокалы для него

• Рюкзак

• Зонт

• Термос

• Подарочный набор меда

• Подарочный сертификат в книжный магазин

• Стул для рыбалки

• Выходные в загородном отеле

• Билеты на квест

• Зажигалка с гравировкой

• Очки виртуальной реальности

• Ланч-бокс с функцией подогрева

• Расческа для бороды

• Сувенирные игральные карты

• Подарочный набор кофе или чая

• Сертификат на пошив костюма в ателье

• Гамак для ног

• Столик для завтраков в постель

• Сертификат на языковые курсы

• Мастер-класс по гончарному мастерству

• Новые клавиатура и мышь

• Съедобный «мужской букет»

• Триммер

• Набор для создания коктейлей

• Кулинарный мастер-класс для двоих

Опасные подарки

К числу традиционно «опасных» подарков относят незнакомый мужчине парфюм (можно легко промахнуться с запахом), средства гигиены (гели для душа, зубные щетки, шампуни и дезодоранты могут быть восприняты как невежливый намек), «хозяйственные» подарки (набор отверток - не слишком романтично для 14 февраля, такие презенты стоит покупать только в том случае, если о них попросили), заезженные подарки (высока вероятность, что ремни и портмоне вы дарили мужу уже не раз по разным поводам, а флешки и кружки ему постоянно презентуют на работе).

Как преподнести подарок мужу на День святого Валентина

Если подарок миниатюрный и нетяжёлый (вроде билетов на концерт или сертификата), его можно спрятать в воздушный шарик в форме сердца - как раз в духе 14 февраля. Еще один вариант - упаковка-матрешка, когда нужно открыть несколько разных по размеру коробок, чтобы добраться до презента.

Если подарок предназначен для использования дома, можно устроить домашний квест по его поиску - с подсказками, спрятанными в разных уголках квартиры. Если ваш презент - ужин в ресторане, то и в этом случае можно организовать игру: к примеру, зашифровать адрес точки назначения.

Совет психолога

Семейный психолог, гештальт-терапевт Ксения Юрьева в комментарии «Комсомольской правде» посоветовала не покупать подарок на авось, а прямо спросить супруга, чего ему хочется. Попытки угадать желания друг друга психолог назвала инфантильной позицией - мужу и жене стоит открыто говорить о своих мечтах.