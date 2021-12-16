Что подарить коллегам на Новый год

Декабрь - время новогодних корпоративов и прощания с коллегами перед долгими каникулами. Если в вашем коллективе принято поздравлять друг друга, составленный «Рамблером» список идей для подарков коллегам на Новый год станет хорошим подспорьем.

Офисные мелочи

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В качестве подарка на Новый год коллеге можно преподнести приятные и полезные мелочи для офиса. К примеру, «Комсомольская правда» советует дарить оригинальные кружки, красивые контейнеры для продуктов и забавные коврики для мыши.

Для путешественников

Если ваш коллега не любит копить дни отпуска и при первой возможности отправляется в путешествие, ему или ей может понравиться скретч-карта - с нее можно соскабливать верхний слой, отмечая пройденные маршруты. Полезным подарком для коллеги, который в путешествиях не расстается с камерой, станет сумка из водонепроницаемой ткани на плечевом ремешке. Если же коллега или начальник часто ездит в командировки и проводит деловые встречи, ему может пригодиться специальный футляр для галстука, в котором можно перевозить два аксессуара без риска их помять.

Для коллег-водителей

Порадовать коллегу, который часто ездит за рулем, можно брелоком с поддержкой Bluetooth, позволяющим найти ключи в радиусе 25 метров. Полезным подарком для автомобилистов также могут стать органайзеры на кресла и адаптеры для USB-устройств.

Для босса

Если коллектив выбирает подарок начальнику, в первую очередь необходимо ориентироваться стоит на его интересы. Если же идеи иссякли, можно остановиться на классических вариантах - шкатулке с дорогими сортами кофе или чая, наборах сладостей/экзотических продуктов или наборе сомелье. Для начальника с чувством юмора можно заказать куклу-шарж по фото.

Для подчинённых

Если вы начальник, подчиненных у вас много и подобрать индивидуальный подарок каждому не выйдет, можно заказать для всех ортопедические подушки на компьютерные кресла.

Полезным подарком на Новый год станут внешние аккумуляторы, а приятным и запоминающимся - оригинальные наборы елочных украшений.

Оригинальные подарки коллегам

Esquire составил подборку подарков, которые еще не успели намозолить глаза вашим коллегам.

Первый вариант - мин-кофеварка. Утро начинается с кофе - истина для многих офисных работников. Мини-кофеварка позволит приготовить чашку любимого напитка и на рабочем месте, и даже в авто. Сейчас на рынке множество моделей миниатюрных кофеварок на любой вкус и кошелек, а ухаживать за ними очень просто.

На втором месте - солевая лампа. Считается, что лампы из розовой гималайской соли очищают воздух и успокаивает - именно это иногда так нужно в офисе. Сейчас продаются и лампы в виде необработанных кристаллов, и в форме разнообразных шаров, и даже мини-очаги со светящимися камешками.

Третью строчку журнал отдает магическому шару для принятия решений. Это хороший вариант, когда необходимо приобрести недорогой подарок для коллеги на Новый год. Он «ярко демонстрирует, как именно налажен процесс принятия решений на высочайших уровнях». Шар дает разные советы - от «дерзай» до «даже и не думай».

Следующий вариант - набор-конструктор для чая, содержащий несколько сортов чая и несколько видов трав. Ингредиенты можно смешивать в любых пропорциях и каждый раз получать новый напиток.

В топ оригинальных подарков коллегам вошел и беспроводной автоматический штопор. Он идеально подходит в качестве презента на Новый год, ведь коллега сможет им воспользоваться очень скоро - на корпоративы или в саму новогоднюю ночь. С этим штопором не потребуется никаких усилий, чтобы открыть бутылку вина. Полностью заряженного аккумулятора штопора хватает примерно на полсотни бутылок.

Эконом-подарки с хорошим вкусом

Опрошенные «КП» эксперты не советует дарить коллегам на Новый год магнитики или статуэтки - обычно это подарки из разряда «и выбросить жалко, и девать некуда». Если коллектив женский, коллег порадуют бомбочки для ванн. И мужчинам, и женщинам пригодятся теплые носки из натуральных материалов, а если вы хорошо готовите, то можете угостить коллег собственной выпечкой.

Психолог Ольга Самойлова в материале SUNMAG посоветовала «дарить не товары, а эмоции». Коллеге, которые на работе не отходит от кофейного автомата, может понравиться необычный сорт чая или кофе из Японии или Бразилии. А коллеге-фанату кулинарии можно преподнести необычные специи.

Мужские и женские подарки

В интернете можно найти множество подборок подарков коллегам на Новый год «по гендерному признаку». Согласно им, многих мужчин-коллег порадуют билеты на хоккейный или футбольный матч, набор мясных деликатесов, ручка-патрон в военном ящике, именной бокал, флешка с гравировкой и набор оригинальных стаканов. Такие подарки подойдут коллеге, которого вы знаете хорошо, - далеко не каждый мужчина ярый болельщик или любитель мяса.

Среди «женских» подарков чаще всего упоминают ароматические свечи, гели для душа и пены для ванн, комнатные растения, которые можно поставить на офисный стол, шкатулки с персональной гравировкой и сертификаты на маникюр (осторожно: многие женщины предпочитают ходить в проверенную студию к своему мастеру).

Как не оплошать при выборе подарка коллегам

Правило № 1. Самойлова подчеркивает, что подарок должен давать человеку возможность оставаться самим собой. Пример - не дарите любителю фастфуда и газировки оздоровительный фиточай.

Правило № 2. Избегайте чрезмерно дорогих подарков - они поставят окружающих, которые не могут потратить крупную сумму на подарок коллеге, в неудобное положение.

Правило № 3. Если вы новичок, заранее узнайте, как в компании поздравляют друг друга с праздниками. В некоторых коллективах нет строгих правил, в других традиции складывались годами - к примеру, начальнику принято дарить коллективный подарок, поэтому ваш персональный презент могут воспринять негативно.

Совет-бонус: идея с покупкой дезодорантов на всех не очень удачна. Кто-то может счесть подарок невежливым намеком, кому-то не понравится запах, а у кого-то может оказаться аллергия.

Подарки и корпоративная этика

Если речь идет о корпоративных подарках на Новый год от компании сотрудникам, эксперты советуют выбирать унифицированные презенты, без разделения на мужчин, женщин, сотрудников высшего и низшего звена.

Эксперты портала Searchbiznes.ru подчеркивают, что нет ничего более этичного и полезного, чем удобная канцелярская принадлежность, промаркированная фирменной символикой.

Агентство MOTIVE предлагает закупать для сотрудников на Новый год брендированные пряники, макаруны, дорогие конфеты или устроить тематическую фотосессию для всего коллектива. В собственный антирейтинг подарков MOTIVE включило носки из ангоры, ивановские варежки и пуховые шали.