Лучшие подарки на Новый год маме

До Нового года осталось совсем немного и, если презенты родным и близким еще не выбраны, вам помогут идеи подарков от «Рамблера». На этот раз мы расскажем о лучших подарках на Новый год маме.

Уютные подарки на Новый год

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Новый год для многих семей - уютный домашний праздник, который можно провести за совместным просмотром фильмов и поеданием оливье. Если ваша мама предпочитает проводить новогодние каникулы именно так, ей может понравиться теплый красивый плед - к примеру, крупной вязки или плед с рукавами. В дополнение к пледу можно подобрать пушистые тапочки.

Возможно, пледов у мамы предостаточно или она уже получала его в подарок. В таком случае на выручку придут уютный халат или однотонный кашемировый свитер спокойного оттенка.

Еще один вариант - ортопедическая подушка, которая поможет маме лучше высыпаться и избавиться от боли в шее.

Подарки для красоты и здоровья

Если ваша мама любит косметику и парфюмерию, ее порадует новый набор средств от любимого бренда или парфюм, который она давно хотела. Косметику и духи не стоит покупать исключительно по совету продавца-консультанта - лучше заранее узнать у мамы, что именно ей нужно.

В списке подарков на Новый год для мамы, составленном экспертами «Комсомольской правды», есть еще один хороший вариант - это качественный фен, оснащенный термозащитой.

Еще один неизбитый подарок, который относится и к красоте, и здоровью, - подарочная карта стоматологической клиники. У большинства людей есть проблемы с зубами, а лечение обходится недешево. Если мама рассказывала вам о своих стоматологических мучениях, такой подарок ей точно понравится.

Полезные подарки для дома и не только

Портал To Be Woman советует не дарить маме на Новый год подарок, намекающий на ее роль домашней хозяйки. Конечно, вполне возможно, что мама-домохозяйка сама попросила вас подарить ей овощерезку: в таком случае лучше не противиться, но все же добавить к новогоднему подарку что-то «для души». Во всех остальных случаях подарков вроде набора сковородок или кастрюль следует избегать, если заказа на них от мамы не было.

Однако некоторые «домохозяйские» подарки вполне способны порадовать маму. К примеру, это может быть ручной беспроводной пылесос. Он занимает мало места, крепится на стену, легко чистится, а перед применением его не надо собирать, как конструктор, в итоге уборка получается легкой и быстрой.

Если мама обожает готовить, понравиться ей может мультиварка или миксер с функцией подогрева, способный растопить масло за секунды или быстро приготовить теплые смузи и супы-пюре.

Если комбайны и мультиварки маме точно не нужны, можно задуматься о покупке для нее полезного гаджета. К примеру, маме-кофеману пригодится кофе-машина, а маме-любительнице чтения - электронная книга. Если у мамы нет планшета, он может стать очень хорошим подарком - на нем удобно смотреть фильмы и сериалы в поездках или просто на качелях на даче.

Подарки для активной мамы

Если ваша мама активно занимается спортом, стоит заранее разузнать, - возможно, ей нужен новый коврик для йоги (хорошие стоят недешево) или новые кроссовки для бега. Полезным подарком для мамы-спортсменки на Новый год станут умные часы, позволяющие следить за активностью и качеством сна, а также беспроводные наушники.

Активная мама - необязательно фанатка спорта. Возможно, она завсегдатай театров и музеев. В таком случае ее порадуют билеты - в театр, на концерт, выставку. Возможно, идеальным подарком для вашей мамы станут курсы экстремального вождения или сертификат на катание на квадроцикле.

Мамам, которые любят учиться новому, подойдут курсы английского, финансовой грамотности, кулинарные мастер-классы, уроки рисования или лепки из глины.

И активным мамам, и домоседкам может понравиться праздничная фотосессия. Вариантов может быть множество: фотосет только для мамы или для всей семьи, с заказом стилиста и визажиста, в простой студии или пространстве, специально украшенном к Новому году.

Подарки маме для любого кошелька

Возможно, на этот раз вы не сможете порадовать маму дорогим подарком на Новый год. Ничего страшного, хороший подарок - не про деньги, а про внимание к потребностям и интересам человека.

Это может быть заварочный чайник, который давно хотела мама, и набор чая. Или красивый шарф. Или Bluetooth колонка для любительниц послушать музыку. Если мама экономит на походах в салон красоты, ее порадует сертификат на маникюр, а маме-гурману понравится небольшая подарочная корзина с ее любимыми вкусностями.

Если мама обожает комнатные растения, то вы уже знаете, что подарить ей на Новый год (обязательно узнайте заранее, не слишком ли сложен уход за вашим подарком). Маме, работающей в офисе, пригодится набор качественных контейнеров, которые не потеряют вид слишком быстро. А маму-киномана стоит пригласить в кино.

Что не стоит дарить

Как уже отмечалось выше, не каждой маме понравится кухонная утварь в качестве подарка на Новый год. Кроме того, есть мамы, которые верят в приметы, и некоторые презенты их могут расстроить.

«Плохой приметой» мама может счесть подаренное зеркало (такой презент якобы может привлечь в дом ссоры и болезни), а также колющие и режущие предметы (к скандалам). Если вы дарите маме кошелек, приметы советуют положить в него небольшую купюру.

К неэтичным подаркам относят гели, пены для ванны и душа - их могут воспринять как намек на нечистоплотность, а также предметы, касающиеся физиологии, - к примеру, напольные весы и эпиляторы.

Если подобрать подарок маме по каким-либо причинам непросто, «КП» советует нестандартные решения: к примеру, пригласить маму на шоппинг и оплатить все, что ей понравится. Этот вариант не только позволяет проявить внимание и заботу, купить для мамы что-то действительно полезное, но и дарит вам возможность хорошо провести время вместе.