Лучшие подарки на Новый год маме

До Нового года осталось совсем немного и, если презенты родным и близким еще не выбраны, вам помогут идеи подарков от «Рамблера». На этот раз мы расскажем о лучших подарках на Новый год маме.
Новый год для многих семей - уютный домашний праздник, который можно провести за совместным просмотром фильмов и поеданием оливье. Если ваша мама предпочитает проводить новогодние каникулы именно так, ей может понравиться теплый красивый плед - к примеру, крупной вязки или плед с рукавами. В дополнение к пледу можно подобрать пушистые тапочки.
Возможно, пледов у мамы предостаточно или она уже получала его в подарок. В таком случае на выручку придут уютный халат или однотонный кашемировый свитер спокойного оттенка.
Еще один вариант - ортопедическая подушка, которая поможет маме лучше высыпаться и избавиться от боли в шее.
Если ваша мама любит косметику и парфюмерию, ее порадует новый набор средств от любимого бренда или парфюм, который она давно хотела. Косметику и духи не стоит покупать исключительно по совету продавца-консультанта - лучше заранее узнать у мамы, что именно ей нужно.
В списке подарков на Новый год для мамы, составленном экспертами «Комсомольской правды», есть еще один хороший вариант - это качественный фен, оснащенный термозащитой.
Еще один неизбитый подарок, который относится и к красоте, и здоровью, - подарочная карта стоматологической клиники. У большинства людей есть проблемы с зубами, а лечение обходится недешево. Если мама рассказывала вам о своих стоматологических мучениях, такой подарок ей точно понравится.
Портал To Be Woman советует не дарить маме на Новый год подарок, намекающий на ее роль домашней хозяйки. Конечно, вполне возможно, что мама-домохозяйка сама попросила вас подарить ей овощерезку: в таком случае лучше не противиться, но все же добавить к новогоднему подарку что-то «для души». Во всех остальных случаях подарков вроде набора сковородок или кастрюль следует избегать, если заказа на них от мамы не было.
Однако некоторые «домохозяйские» подарки вполне способны порадовать маму. К примеру, это может быть ручной беспроводной пылесос. Он занимает мало места, крепится на стену, легко чистится, а перед применением его не надо собирать, как конструктор, в итоге уборка получается легкой и быстрой.
Если мама обожает готовить, понравиться ей может мультиварка или миксер с функцией подогрева, способный растопить масло за секунды или быстро приготовить теплые смузи и супы-пюре.
Если комбайны и мультиварки маме точно не нужны, можно задуматься о покупке для нее полезного гаджета. К примеру, маме-кофеману пригодится кофе-машина, а маме-любительнице чтения - электронная книга. Если у мамы нет планшета, он может стать очень хорошим подарком - на нем удобно смотреть фильмы и сериалы в поездках или просто на качелях на даче.
Если ваша мама активно занимается спортом, стоит заранее разузнать, - возможно, ей нужен новый коврик для йоги (хорошие стоят недешево) или новые кроссовки для бега. Полезным подарком для мамы-спортсменки на Новый год станут умные часы, позволяющие следить за активностью и качеством сна, а также беспроводные наушники.
Активная мама - необязательно фанатка спорта. Возможно, она завсегдатай театров и музеев. В таком случае ее порадуют билеты - в театр, на концерт, выставку. Возможно, идеальным подарком для вашей мамы станут курсы экстремального вождения или сертификат на катание на квадроцикле.
Мамам, которые любят учиться новому, подойдут курсы английского, финансовой грамотности, кулинарные мастер-классы, уроки рисования или лепки из глины.
И активным мамам, и домоседкам может понравиться праздничная фотосессия. Вариантов может быть множество: фотосет только для мамы или для всей семьи, с заказом стилиста и визажиста, в простой студии или пространстве, специально украшенном к Новому году.
Возможно, на этот раз вы не сможете порадовать маму дорогим подарком на Новый год. Ничего страшного, хороший подарок - не про деньги, а про внимание к потребностям и интересам человека.
Это может быть заварочный чайник, который давно хотела мама, и набор чая. Или красивый шарф. Или Bluetooth колонка для любительниц послушать музыку. Если мама экономит на походах в салон красоты, ее порадует сертификат на маникюр, а маме-гурману понравится небольшая подарочная корзина с ее любимыми вкусностями.
Если мама обожает комнатные растения, то вы уже знаете, что подарить ей на Новый год (обязательно узнайте заранее, не слишком ли сложен уход за вашим подарком). Маме, работающей в офисе, пригодится набор качественных контейнеров, которые не потеряют вид слишком быстро. А маму-киномана стоит пригласить в кино.
Как уже отмечалось выше, не каждой маме понравится кухонная утварь в качестве подарка на Новый год. Кроме того, есть мамы, которые верят в приметы, и некоторые презенты их могут расстроить.
«Плохой приметой» мама может счесть подаренное зеркало (такой презент якобы может привлечь в дом ссоры и болезни), а также колющие и режущие предметы (к скандалам). Если вы дарите маме кошелек, приметы советуют положить в него небольшую купюру.
К неэтичным подаркам относят гели, пены для ванны и душа - их могут воспринять как намек на нечистоплотность, а также предметы, касающиеся физиологии, - к примеру, напольные весы и эпиляторы.
Если подобрать подарок маме по каким-либо причинам непросто, «КП» советует нестандартные решения: к примеру, пригласить маму на шоппинг и оплатить все, что ей понравится. Этот вариант не только позволяет проявить внимание и заботу, купить для мамы что-то действительно полезное, но и дарит вам возможность хорошо провести время вместе.
Еще один лайфхак: обращайте внимание на вещи мамы, которыми она пользуется слишком давно. Возможно, ей давно пора сменить телефон, обновить сумку или перчатки. Но каким бы ни был ваш бюджет на новогодний подарок, мама точно оценит внимание и нестандартный подход к выбору презента.