Что подарить девушке на Новый год

Молодым людям бывает непросто подобрать подарок девушке на Новый год: иногда не хватает информации, иногда они бояться переборщить или, наоборот, показаться чересчур экономными, или просто подарить что-то бесполезное. «Рамблер» собрал идеи подарков, которые должны понравиться большинству девушек.

Фото: ТАСС ТАСС

«Вау»-эффект и польза

Видео дня

«Комсомольская правда» рассказала о подарке, который может вызвать не только «вау»-эффект, но и стать универсальным помощником для девушки. Газета советует присмотреться к ноутбукам (компактным, а не тем, которые работают от тяжелого блока питания и не уступают домашним ПК габаритами). Это дорогой подарок - для девушки, с которой вы близки и точно знаете, что ее старому компьютеру пора на покой.

Парфюмерия, косметика и бьюти-процедуры

Классический вариант подарка для любимой девушки, сестры, подруги или коллеги. «Лайфхакер» рассказал о беспроигрышном варианте в случае с парфюмом: если у девушки есть любимый аромат, не стоит экспериментировать, - можно смело дарить ей именно его.

Косметика в подарок - хорошая идея, если вы знаете любимые бренды девушки: обычно они выпускают подарочные наборы к Новому году. Если речь идет о подарке любимой, можно проконсультироваться с ее подругами, - они точно знают, чего она хочет.

Если вы с девушкой знакомы не слишком близко, персональный стилист-шопер Олеся Маранова советует подумать о покупке подарочной карты магазина косметики или сертификата на spa-процедуры/массаж.

Стильные аксессуары

Многие девушки точно будут в восторге, получив в подарок стильный аксессуар - это может быть сумочка, украшение, часы, шелковый платок или шерстяной шарф. В случае с последними нужно знать, какие цвета предпочитает девушка, - лучше выбрать однотонное изделие ее любимого оттенка.

В случае с украшением или сумочкой выбор может быть сложнее. Стоит присмотреться, какие именно аксессуары она предпочитает: массивные или почти незаметные, серебряные или золотые, классические или оригинальные.

Подарки для активных

Если девушка, которой вы собираетесь сделать подарок на Новый год, не любит сидеть на месте, стоит подобрать для нее «активный» подарок. Какой именно - зависит от сферы ее интересов. Это могут быть билеты в театр или на концерт, курс занятий или мастер-класс в студии живописи.

Если девушка спортивная - ей могут понравиться уроки танцев, фехтования или тайского бокса. Хорошим подарком для спортивных «КП» называет умные часы (лучше всего - с парой сменных ремешков), которые помогут оценивать спортивные достижения.

Приятные мелочи

Ситуации бывают разные - иногда возникают проблемы с деньгами, а порадовать девушку все равно хочется. Или вы ищите подарки на Новый год для сразу нескольких девушек-коллег и не хотите разориться. В таком случае стоит сделать выбор в пользу приятных мелочей: это могут быть шерстяные носки с веселыми принтами, косметичка, маска для сна, бомбочки и пены для ванн.

Бонус: лайфхаки по выбору подарка

«КП» предлагает несколько лайфхаков на случай, если раньше вы не дарили подарков этой девушке:

Попробуйте узнать о ее увлечениях у ее друзей.

Загляните на страницы девушки в соцсетях. Театралку, девушку-спортсменку или фанатку мейкапа там можно распознать сразу. Иногда девушки оставляют в соцсетях ссылки на свои списки желаний, избавляя вас от мук выбора.