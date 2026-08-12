Описаны преимущества мини-компьютеров

Мини-компьютер потребляют меньше энергии и занимают меньше места на рабочем столе. Об этом сообщает издание BGR.

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По словам журналистов медиа, на рынке начинают распространяться мини-компьютеры — настольные устройства, которые имеют меньший размер, чем обычные стационарные девайсы. Авторы портала описали их преимущества перед обычным персональными компьютерами (ПК).

В первую очередь специалисты отметили, что подобные ПК занимают меньше места на столе и потребляют меньше энергии, так как они основаны на мобильных процессорах. При этом мини-ПК могут быть мощнее некоторых обычных компьютеров. «За исключением некоторые ресурсоемких приложений или видеоигр, хороший мини-компьютер будет запускать большинство программ не хуже, чем высокопроизводительный настольный ПК», — говорится в заметке.

Также авторы BGR подчеркнули, что эти компактные устройства могут быть идеальным решением для специализированных задач — например, при создании домашнего сервера или в качестве игровой приставки. Кроме того в корпус подобных устройств можно установить второй накопитель или заменить оперативную память — хотя их процессор обычно припаян к материнской плате.

Ранее источники издания United Daily News Microsoft повысила лицензионные сборы на компьютеры с Windows. Из-за этого устройства подорожают.