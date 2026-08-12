Liquidation присматривается к лаврам Warcraft 3

Издатель MicroProse выпустил в раннем доступе на ПК стратегию в реальном времени Liquidation. Это детище студии Divio, явно черпавшей вдохновение в играх Blizzard — Warcraft 3 (в большей степени) и StarCraft (в меньшей).

© Warcraft 3

На некоей планете четыре фракции будут бороться друг с другом как в кампании, так и в сетевом режиме. Внешне это выглядит как несколько осовремененная Warcraft 3 — отдельные юниты и постройки уж очень сильно напоминают именно о ней. При этом в Liquidation сочетаются фэнтези и фантастика, из-за чего многие элементы, напротив, скорее заставляют вспомнить StarCraft.

Играется это точно так, как ожидаешь от проекта, описанного в двух предыдущих абзацах. Строим базу с помощью рабочих, добываем ресурсы, возводим «домики» для расширения лимита юнитов. Некоторые здания производят войска, в других мы занимаемся исследованиями.

В баталиях участвуют не только обычные мечники, стрелки и маги, но и герои. У них есть инвентарь размером в шесть слотов и умения (открываем и прокачиваем). Кажется, даже все иконки расположены там же, где в Warcraft 3 и Dota 2… А еще здесь много нейтральных «крипов» (так и называются) — из них можно выбивать артефакты, «аптечки» и т. п.

Несмотря на явное подражание хитам прошлого, играется Liquidation неплохо. Будет еще лучше: авторы обещают доводить раннюю версию до ума в течение минимум года.

Пока Liquidation предлагает шесть миссий в одиночной кампании (в полной версии будет 32), три фракции из анонсированных четырех, несколько карт для скирмиша и мультиплеера. Цена со временем будет расти. Появится ли когда-нибудь русская локализация, MicroProse не уточняет.