Во что можно будет поиграть в августе

В августе есть из чего выбирать: выходят Star Wars Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy и другие интересные игры.

© mafia

* Обратите внимание, что даты выхода указаны для европейского региона.

Некоторые разработчики и издатели ограничили продажи своих продуктов в России. Недоступные игры помечены значком 🚫.

4 августа — Korea. IL-2 Series (ПК). Симулятор посвящен Корейской войне (1950-е гг.). Корейский полуостров того времени воссоздали по историческим документам. Под вашим управлением окажутся восемь самолетов, например Як-9П и МиГ-15бис. Приобрести игру можно в Steam и магазине серии, стандартное издание обойдется в ₽3990.

4 августа — Big Walk (ПК, Mac, PS5, Switch 2). Кооперативный «симулятор ходьбы» в открытом мире от авторов забавной Untitled Goose Game. Отзывы в Steam — очень положительные.

Смотреть ролик и галерею скриншотов Big Walk

4 августа — Beast of Reincarnation (ПК, PS5, Xbox Series). Научно-фантастическая action/RPG — детище Game Freak, известной по серии Pokémon.

6 августа — ReStory (ПК). Новинка от студии Mandragora (Skyhill, Freaky Awesome) посвящена работе в токийской мастерской по ремонту электроники, в том числе старых консолей. Проект очень тепло встретили в Steam.

🚫 6 августа — Marvel Tokon: Fighting Souls (ПК, PS5). Файтинг с видом сбоку с персонажами комиксов Marvel. Ответственна за него Arc System Works.

6 августа — Sovereign Tower (ПК). Смесь RPG и интерактивной прозы, подробнее см. в наших впечатлениях.

🚫 13 августа — Hell Let Loose: Vietnam (ПК, PS5, Xbox Series). Мультиплеерный шутер в формате 50-на-50: Северный Вьетнам против США (войск Южного Вьетнама в игре нет). Вьетнамцы, например, могут строить туннели, а американцы — доставлять припасы при помощи вертолетов. Обе стороны могут использовать катера.

🚫 14 августа — Mafia: The Old Country — Man of Honor (ПК, PS5, Xbox Series). Сюжетное дополнение к Mafia: The Old Country (60/100 от Riot Pixels), в котором герой основной игры Энцо будет помогать только что вышедшему из тюрьмы Эннио Сальери.

18 августа — Twisted Tower (ПК). Хоррор-шутер в декорациях заброшенного парка аттракционов из 1950-х. Издатель — 3D Realms.

20 августа — Gallipoli (ПК, PS5, Xbox Series). Мультиплеерный FPS о Первой мировой, где можно поучаствовать в битве за полуостров Галлиполи (пролив Дарданеллы, Турция) и в осаде Эль-Кута на Ближнем Востоке (нынешний Ирак).

20 августа — Mortal Shell 2 (ПК, PS5, Xbox Series). Action/RPG, вдохновленная Souls. Первая часть увидела свет в 2020 году и разошлась тиражом более 1 млн копий.

25 августа — Aliens: Fireteam Elite 2 (ПК, PS5, Xbox Series, позже — Switch 2). Кооперативный TPS (до четырех участников) во вселенной «Чужого». Первая игра вышла в 2021-м, отзывы в Steam — в основном положительные.

27 августа — Kalanoro (ПК, PS5, Xbox Series, Switch). Платформер, где вы должны собрать музыкальную группу из животных, населяющих Мадагаскар (в игре остров называется Лемурия).

🚫 27 августа — Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (ПК, PS5, Xbox Series, Switch 1 и 2). Сборник включает Metal Gear: Ghost Babel (эксклюзив Game Boy Color, 2000 г.), Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (эксклюзив PS3 18-летней выдержки) и Metal Gear Solid: Peace Walker (игра для PSP 2010 года; в переиздание включили версию для PS3/X360, 2011 г.). Первый сборник получил от RP 50 из 100 баллов.

27 августа — Resonance: A Plague Tale Legacy (ПК, PS5, Xbox Series). Ответвление серии, посвященное Софии (персонаж из A Plague Tale: Requiem, действие игры происходит за 15 лет до Requiem). Вы будете исследовать остров Минотавра, переключаясь между Средневековьем и эпохой расцвета минойской цивилизации.

🚫 27 августа — Star Wars Zero Company (ПК, PS5, Xbox Series). Пошаговая тактика, в которой вы возглавите элитный отряд наемников в период окончания Войн клонов. Мультиплеерных режимов нет.

31 августа — Serious Sam: Shatterverse (ПК, PS5, Xbox Series). FPS с упором на «кооп», где вместо одного Крутого Сэма — сразу пять.