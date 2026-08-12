Названа дата выхода Serious Sam: Shatterverse

Издательство Devolver Digital объявило дату выхода игры Serious Sam: Shatterverse.

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Она поступит в продажу 31 августа 2026 года на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сроки раскрыли в новом трейлере.

Разработкой занимается Behaviour Interactive. Проект представляет собой кооперативный шутер от первого лица с элементами роглайта, рассчитанный на прохождение в одиночку или группой до пяти человек.

Игрокам предстоит управлять версиями Сэма Стоуна из разных вселенных. У каждого из пяти персонажей есть собственные способности, а во время прохождения можно получать усиления и использовать модификаторы, меняющие условия очередного забега.

Serious Sam: Shatterverse была представлена в марте текущего года в рамках презентации Xbox Partner Preview.

До релиза пользователи на ПК смогут принять участие в открытом тестировании через Steam Playtest.

Серия Serious Sam существует с 2001 года, когда хорватская студия Croteam выпустила Serious Sam: The First Encounter. Игра выделялась на фоне многих шутеров того времени ставкой на предельно динамичные перестрелки на больших открытых аренах с десятками противников одновременно. В дальнейшем сочетание массовых сражений, аркадной механики и кооперативного прохождения стало одной из основных особенностей франшизы.