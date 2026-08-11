Бывший инженер Microsoft раскрыл секрет провалов Windows

У корпорации Microsoft нет ресурсов исправлять многочисленные ошибки Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

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В колонке для медиа проработавший в Microsoft более 26 лет Юэн Далтон раскрыл секрет проблем операционной системы (ОС). По словам Далтона, бизнес-модель корпорации построена таким образом, что фирма обращает повышенное внимание на корпоративных пользователей и персональные компьютеры (ПК) с предустановленной Windows, из-за чего могут страдать обычные владельцы ПК.

Бывший инженер Microsoft объяснил, что частные клиенты редко покупают Windows как отдельный продукт: «Дополнительная индивидуальная лицензия играет значительно меньшую роль в бизнесе фирмы». Он отметил, что в корпорации такого размера ресурсы в основном направляются туда, где ожидается рост или стратегические преимущества. И с этим связано появление различных ошибок и провалов ОС.

Однако бывший специалист Microsoft отметил, что недавно глава IT-гиганта Сатья Наделла пообещал, что его компания будет обращать на Windows повышенное внимание. В этой связи Юэн Далтон подчеркнул, что ситуация может поменяться в лучшую сторону.

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