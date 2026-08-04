В PS Plus добавили Dying Light 2, Signalis и Big Walk

Сегодня в базовом тарифе PS Plus произошло пополнение. Sony добавила в Essential три новые игры, которые уже могут скачать все подписчики сервиса.

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В подписку добавили Dying Light 2, Signalis и Big Walk. Последняя, кстати появилась в PS Plus в день своего релиза, то есть 4 августа.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в августе 2026 года

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition — зомби-экшен от студии Techland, создателей Dead Island;

Signalis — инди-хоррор в духе Silent Hill и Resident Evil от команды rose-engine;

Big Walk — кооперативное приключение от разработчиков Untitled Goose Game, где нужно исследовать большой открытый мир и решать головоломки.

Все игры можно забрать с 4 по по 31 августа.