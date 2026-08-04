Resident Evil Veronica добавили в вишлист два миллиона раз

Capcom объявила, что Resident Evil Veronica, ремейк Resident Evil Code: Veronica добавили в вишлист два миллиона раз. В честь этого авторы приготовили арт с милой бабулей из дебютного трейлера игры.

© Чемпионат.com

События проекта развернутся в Париже, где Клэр Редфилд проникает в здание корпорации Umbrella. Девушку быстро ловят и отправляют на военную базу на затерянный в океане остров Рокфорт. Игра вышла в 2000 году и получила высокие отзывы от критиков и игроков.

Точную дату релиза и все подробности авторы раскроют позже. Это уже четвёртый ремейк серии «Обитель зла» от Capcom — ранее авторы выпустили ремейки RE2, RE3 и RE4.

Игра выйдет уже в 2027 году на ПК и современных консолях.