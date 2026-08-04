Microsoft резко повысила цены на Xbox в Европе

Microsoft с 1 августа подняла цены на Xbox в США, Европе и Великобритании. В Америке-то рост составил до 150 долларов, но в Европе и Британии повышение оказалось ещё более значительным. До 43% в некоторых моделях.

© Ferra.ru

Например, младшая версия Xbox Series S на 512 ГБ памяти в Европе теперь стоит 499 евро вместо прежних 349 евро. Версия с 1 ТБ подорожала с 399 до 599 евро.

Цены на мощную Xbox Series X тоже выросли. Версия без дисковода теперь стоит 749 евро (было 549), а модель с дисководом уже 799 евро (ранее 599). В британских фунтах рост сопоставим: базовая Series S поднялась с £299 до £429.

Причина в резком подорожании памяти GDDR6, которую используют в консолях. Некоторые аналитики указывают, что повышение цен «добил» и скорый релиз Grand Theft Auto VI. Спрос на консоли растёт.