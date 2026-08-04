AMD повысит цены на видеокарты на 10%

В августе AMD пересмотрит стоимость своих видеокарт из-за продолжающегося роста цен на память GDDR6. Ожидается, что минимальное подорожание составит 10%.

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Основной причиной повышения цен называют сохраняющийся дефицит микросхем GDDR6. Для производства видеокарт AMD использует графические процессоры, выпускаемые компанией TSMC, а память закупает у SK hynix, Micron и Samsung. После формирования комплектов из GPU и памяти компоненты поставляются партнёрам AIB, которые выпускают готовые видеокарты под собственными брендами.

По данным источников, AMD уже уведомила производителей видеокарт о предстоящем повышении отпускных цен. При этом рост на 10% рассматривается лишь как минимальный. Не исключено, что отдельные модели подорожают заметно сильнее.

В первую очередь повышение цен может затронуть видеокарты с большим объёмом видеопамяти. Например, Radeon RX 9070 XT с 16 ГБ памяти на архитектуре RDNA 4 использует больше микросхем GDDR6, поэтому сильнее зависит от стоимости этих компонентов. В то же время бюджетные решения, включая OEM-модель Radeon RX 9050 с 4 ГБ памяти, вероятнее всего, ограничатся минимальным подорожанием.

В отчёте также утверждается, что AMD не спешила пересматривать ценовую политику и ожидала аналогичных действий со стороны NVIDIA. После того как конкурент начал повышать стоимость своей продукции, AMD решила последовать его примеру. В результате цены на видеокарты обеих компаний могут ещё сильнее сблизиться в соответствующих рыночных сегментах.

Сейчас линейка Radeon RX 9000 на базе архитектуры RDNA 4 ориентирована преимущественно на массовый и средний ценовые сегменты. В ассортименте AMD пока нет флагманского решения, способного конкурировать с топовыми видеокартами NVIDIA как по производительности, так и по цене. Поэтому подорожание, скорее всего, не повлияет на расстановку сил среди самых дорогих графических ускорителей, но может сделать модели среднего класса менее привлекательными для покупателей.