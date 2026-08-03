В Dota 2 вышло обновление

Ночью 31 июля появилось обновление для Dota 2 – там значительно расширили функциональность послематчевой статистики. Он стал доступен для подписчиков Dota Plus. Такие данные приводит Esports.ru.

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Такая функция поможет игрокам углубиться в подробности прошедшего матча, изучив новые разделы о развеиваниях, командном снижении урона и вкладе союзников в урон. Теперь в статистике отражено – какие способности добили вражеских героев. Там же представлен детальный вклад предметов и способностей в нанесенный урон.

Разработчики при этом добавили подробную разбивку лечения с указанием всех его источников. Все новые разделы можно отфильтровать по игровому времени, чтобы сфокусироваться на ключевых моментах.