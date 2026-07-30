Microsoft Surface Laptop Ultra с RTX Spark N1X протестировали до анонса

Microsoft Surface Laptop Ultra имеет 20-ядерный Arm-процессор, графику NVIDIA Blackwell и 24 ГБ унифицированной памяти, однако ранний прототип пока сталкивается с перегревом, нестабильной работой и высоким энергопотреблением.

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В сети появилась новая порция информации о ещё не представленном ноутбуке Microsoft Surface Laptop Ultra. На этот раз поводом для обсуждения стали данные, опубликованные пользователем под ником Fouquin на форуме TechPowerUp. Он утверждает, что получил доступ к инженерному образцу устройства с обозначением EV1.5 и провёл серию тестов.

Графика Blackwell и 20-ядерный процессор

По словам автора утечки, прототип оснащён флагманской платформой RTX Spark N1X, включающей 20-ядерный Arm-процессор и графический ускоритель архитектуры Blackwell с 6144 ядрами CUDA. Конфигурация также предусматривает 24 ГБ унифицированной памяти и твердотельный накопитель объёмом 512 ГБ.

Сначала во время испытаний использовался драйвер GeForce 591.33, после чего тестирование продолжилось с экспериментальной версией 616.00, поддерживающей CUDA 13.4. В бенчмарке Cinebench 2024 система набрала 1386 баллов в многопоточном режиме и 123 балла в однопоточном. В более новой версии Cinebench 2026 результаты составили 5771 и 540 баллов соответственно. Эти показатели были получены при лимитах мощности PL1 в 80 Вт и PL2 в 95 Вт.

Проблемы раннего прототипа

Однако испытания выявили и ряд проблем. По информации источника, инженерный образец работал нестабильно: частота графического процессора в игровых нагрузках резко колебалась в диапазоне 1,5-2,3 ГГц.

Кроме того, вычислительные задачи CUDA в составе Phoronix Test Suite завершить не удалось – корректно функционировали только тесты Vulkan Compute и CPU BLAS. Также отмечается, что активация режима «Лучшая производительность» увеличивала энергопотребление системы на 8-12 Вт, но практически не давала прироста быстродействия.

В сбалансированном профиле 20-ядерный процессор потреблял 35-37 Вт и удерживал частоту около 2,6 ГГц после достижения температуры 98-100 °C. При выборе режима максимальной производительности энергопотребление возрастало до 44-50 Вт, а рабочая частота увеличивалась примерно до 2,8 ГГц. При этом температура процессора оставалась на уровне 100 °C.

Графический чип Blackwell, согласно опубликованным данным, работал при температуре 80-88 °C и на частотах 2,0-2,2 ГГц, иногда кратковременно нагреваясь до 90 °C.

Высокое энергопотребление

Источник также утверждает, что технология NVIDIA Max-Q ограничивает энергопотребление графического ускорителя на уровне 50 Вт TGP. В таком режиме GPU стабильно работает на частоте 1,55-1,95 ГГц, причём производительность практически не меняется независимо от того, подключён ноутбук к электросети или работает от аккумулятора.

Ещё одной особенностью предварительного драйвера 616.00 стало заметное увеличение энергопотребления в режиме ожидания: до 12 Вт в сбалансированном профиле и до 23 Вт в режиме максимальной производительности.

Поскольку речь идёт об инженерном образце и раннем программном обеспечении, предназначенном для разработчиков, опубликованные результаты не стоит воспринимать как характеристики финальной версии Surface Laptop Ultra. До официального релиза аппаратная конфигурация, показатели производительности и энергопотребления могут существенно измениться.