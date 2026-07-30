Массовый сбой Xbox не давал играть даже с дисков

На выходных в сервисах Xbox произошёл крупный сбой. Он продлился почти целый день, но интересно другое. Проблема затронула не только владельцев цифровых игр, пострадали и те, кто использует диски.

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Сначала пользователи не могли войти в свои аккаунты, запускать приложения и искать игры в магазине. Позже выяснилось, что даже игры с физических дисков не запускались. Система выдавала ошибку, потому что не могла проверить лицензию. Некоторые игры, купленные напрямую, иногда запускались, но те, что были скачаны по подписке Game Pass, блокировались.

После того, как проблему устранили, в Xbox поблагодарили пользователей за «терпение» и подтвердили, что все сервисы работают в обычном режиме.