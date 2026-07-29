Названы лучшие мобильные игры на двоих

Существует множество игр для мобильных устройств, в которые можно играть вдвоем: онлайн, по локальной сети через Wi-Fi или Bluetooth или же прямо на одном телефоне. Некоторые игры доступны даже офлайн: такие приложения помогут скоротать время в долгих поездках или при проблемах с интернетом. «Лента.ру» публикует подборку из 30+ лучших игр для двоих для смартфонов с операционной системой Android или iOS — как широко известных, так и более нишевых.

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Как играть вдвоем на мобильном

Онлайн

Есть игры на смартфонах, в которые можно играть с другим пользователем через интернет. При этом игроки могут находиться на любом расстоянии друг от друга, даже в разных странах.

У каждого пользователя должно быть хорошее интернет-соединение. В противном случае приложение будет зависать или «выкидывать» игроков во время прохождения игры

В локальной сети

Локальная сеть позволяет соединить между собой несколько устройств, в том числе смартфонов без выхода в интернет. Устройства обмениваются данными напрямую, например, через Wi-Fi роутер.

Как играть на смартфоне по локальной сети

Через Wi-Fi роутер или мобильную точку доступа. Все игроки должны подключиться к одной сети Wi-Fi или к одному телефону, на котором включен «Режим модема» — функция, которая позволяет гаджету выполнять роль роутера. Это самый надежный способ. По Bluetooth. Все игроки должны включить на своих смартфонах Bluetooth и создать пару — подключить одно устройство к другому. Этот способ менее надежный, он подходит только для простых игр, а вот сложные шутеры будут зависать из-за низкой скорости соединения.

Чтобы играть по локальной сети, геймеры должны находиться рядом, а на их смартфонах должны быть установлены одинаковые версии игры

На одном устройстве

Есть приложения, в которые можно играть вдвоем на одном смартфоне без интернета, Wi-Fi или Bluetooth. Существует несколько форматов такой игры.

Разделенный экран (Split Screen) — экран смартфона делится на две части, каждый игрок управляет своим персонажем в одной из них. При этом у игрока свой взгляд на игровой мир. Ход по очереди (Pass-and-Play, Hot Seat) — в этом случае экран смартфона не делится, игроки ходят по очереди, передавая устройство друг другу (обычно в игре появляется подсказка вроде «Передать ход»). Cовместная игра без разделения экрана — оба игрока действуют в рамках общего игрового поля одновременно, управляя персонажами разными наборами кнопок или в разных частях смартфона.

Minecraft

Разработчик: Mojang Studios Жанр: песочница, выживание, строительство Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: minecraft.net Стоимость: платная игра, также есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн и по локальной сети

Minecraft — сгенерированный игровой мир, состоящий из блоков. Там нужно добывать ресурсы, создавать инструменты, строить жилье и защищаться от враждебных существ, например от зомби и криперов, которые появляются ночью.

Можно играть в режимах «Выживание» — монстров будет много, или «Творческий» — никто не будет нападать.

PUBG Mobile

Разработчик: LightSpeed & Quantum Studio совместно с PUBG Corporation Жанр: «королевская битва», тактический шутер Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: pubgmobile.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн

Несколько десятков игроков высаживаются на большую карту в разрешенной зоне — круге безопасности. Им предстоит самостоятельно найти оружие и снаряжение, не попадаясь под удар более удачливых соперников, которые уже обзавелись всем нужным для выживания. Тем временем круг безопасности постепенно сужается, заставляя оставшихся в живых персонажей сближаться и искать выгодные локации, чтобы уничтожить всех остальных игроков.

В режиме «Пара» (duo) все геймеры играют в командах. Один игрок может оживить другого

Sky: Children of the Light

Разработчик: thatgamecompany Жанр: приключение, исследование мира, социальная игра Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: thatgamecompany.com Стоимость: бесплатно, есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн

Главный герой — «Ребенок света», который умеет летать за счет волшебной накидки. Он должен вернуть надежду и сияние в некогда процветавшее королевство, которое теперь пребывает во тьме, найти древние реликвии и освободить заточенных духов предков. Интересно, что все персонажи в игре общаются не словами, а жестами, объятиями и мелодиями.

Сражений в Sky: Children of the Light нет совсем: игра предлагает геймерам сотрудничать друг с другом и заниматься исследованиями. В паре игроки могут помогать друг другу проводить ритуалы или преодолевать сложные участки пути.

Among Us

Разработчик: Innersloth Жанр: стратегическая игра с социальной дедукцией (пати-формат), блеф Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: innersloth.com Стоимость: бесплатно Как играть вдвоем: онлайн и локальная сеть

Among Us — привычная «Мафия» на фантастический лад. Игроки оказываются на борту космического корабля, где часть экипажа — обычные мирные, которые должны выполнять задания по обслуживанию станции. Однако среди них скрываются «предатели» (от 1 до 3 человек), которые стремятся саботировать работу и устранить всех мирных до возвращения корабля домой.

Задача остальных членов экипажа — по поведению и логике вычислить обманщиков и избавиться от них во время голосования.

Genshin Impact

Разработчик: miHoYo Жанр: RPG (ролевая игра) с открытым миром, экшен Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: genshin.hoyoverse.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн, можно подключаться к миру друга

Действие разворачивается в фэнтезийном мире Тейват, который населяют семь народов. Каждый из них связан со своей стихией и управляется божеством-Архонтом.

Игрок выступает в роли Путешественника, который пробудился после долгого сна и ищет своего похищенного родственника. Ему предстоит исследовать огромный мир, встречать новых союзников с уникальными способностями и сражаться с могущественными врагами.

При игре вдвоем один игрок открывает свой мир, а второй — подключается к нему, чтобы помочь первому проходить испытания или охотиться на редких врагов.

Identity V

Разработчик: NetEase Games Жанр: асимметричная боевая арена, стратегия, хоррор Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: identityvgame.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн

Игра представляет собой асимметричное противостояние в стиле хоррор: четверо выживших должны декодировать шифровальные машины и сбежать, пока один охотник пытается их остановить. Начинается все с таинственного письма, в котором детектива приглашают расследовать загадочное исчезновение девушки в заброшенном доме.

8 Ball Pool

Разработчик: Miniclip Жанр: спортивный симулятор Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: miniclip.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн

Симулятор бильярда позволяет игрокам сражаться один на один или участвовать в масштабных турнирах. Чем выше уровень и серьезнее мастерство, тем крупнее выигрыш и сильнее противники.

Главная задача — первым загнать в лузы все шары своего цвета (однотонные или полосатые), а затем убрать со стола «восьмерку», не нарушив при этом правил.

UNO!

Разработчик: Mattel163 Жанр: карточная игра Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: letsplayuno.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн

Классическая карточная игра, где главная цель игрока — быстрее соперников избавиться от всех карт на руках. При этом ход игры в любой момент может измениться за счет специальных карт действий: с их помощью получится заставить противника взять дополнительные карты или пропустить ход, а также сменить цвет или поменять направление хода.

Terraria

Разработчик: Re-Logic Жанр: приключенческая песочница в 2D, выживание Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: terraria.org Стоимость: платная, от 390 рублей, покупка единоразовая Как играть вдвоем: по локальной сети или онлайн

Игроку в Terraria предстоит искать и добывать ресурсы, сражаться с монстрами, а также исследовать глубокие пещеры в поисках приключений. Прогресс тесно связан с победами над боссами: каждое сражение открывает доступ к новым материалам, оружию и испытаниям, меняя сам мир вокруг.

Вдвоем можно разделить роли, облегчив совместное выживание: например, отправить одного персонажа справляться с противниками в ближнем бою, а второго оставить прикрывать его издалека.

Mortal Kombat

Разработчик: NetherRealm Studios Жанр: файтинг Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: warnerbrosgames.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн

Легендарная серия файтингов, в центре которой — жестокий турнир «Смертельная битва», организованный злым колдуном Шан Цзуном. Бойцы с разными историями жизни и целями сходятся в поединках один на один, чтобы выяснить, кто из них сильнее. За победы игроки открывают новых чемпионов, которыми могут сражаться в следующих соревнованиях, а также получают внутриигровую валюту и оригинальные скины.

Human: Fall Flat

Разработчик: No Brakes Games Жанр: головоломка, платформер Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: nobrakesgames.com Стоимость: платная, от 450 рублей Как играть вдвоем: онлайн или по локальной сети

Игрок управляет Бобом — неуклюжим, похожим на манекен человечком, который оказывается в мире парящих в небе сновидений. Ему предстоит решать запутанные физические головоломки: передвигать предметы, искать обходные пути и использовать окружение. Уровни при этом сильно отличаются друг от друга: Боб может оказаться как в старинном замке, так и в заснеженных горах.

Вдвоем проходить Human: Fall Flat проще: игроки могут страховать друг друга или быстрее доставать предметы

Words With Friends 2

Разработчик: Zynga Жанр: cловесная стратегия, головоломка Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: zynga.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн, на одном экране

Это словесная дуэль в формате кроссворда. Игроки по очереди составляют слова из букв, стараясь разместить их на самых выгодных клетках игрового поля, чтобы набрать максимум очков.

Партии в Words With Friends 2 могут длиться любое количество времени: сделав ход, вы можете выйти и вернуться, когда вам будет удобно

Eggy Party

Разработчик: NetEase Games Жанр: мини-игры, казуальные (игра с простыми правилами) Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: eggyparty.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн

Игроки перевоплощаются в очаровательных персонажей-яиц и участвуют в красочном и веселом батле, соревнуясь с другими геймерами. Они должны раньше других преодолеть разные препятствия, выиграть гонки и пройти множество забавных мини-игр.

Golf Battle

Разработчик: Miniclip Жанр: cпортивный симулятор Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: miniclip.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн

Симулятор мини-гольфа, который позволяет игрокам соревноваться в реальном времени. Главная цель — пройти лунки быстрее и с меньшим количеством ударов, чем соперники.

Можно играть один на один с другом или участвовать в турнирах из шести игроков.

Chess: Play & Learn

Разработчик: Chess.com Жанр: головоломка, стратегия Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: chess.com Стоимость: бесплатно, но можно оформить премиум-подписку Как играть вдвоем: онлайн или на одном экране

Классическая игра в шахматы в цифровом формате с огромным набором возможностей для обучения и улучшения навыков. Здесь можно сражаться с друзьями или игроками со всего мира, решать тысячи тактических задач, проходить обучающие курсы и анализировать свои партии.

BombSquad

Разработчик: Eric Froemling Жанр: аркада, экшен Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: froemling.net Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: локальная сеть или онлайн

Управляя забавными персонажами, которые бросают бомбы, взрывайте противников, чтобы остаться единственным выжившим на арене. Вдвоем можно играть как друг против друга, так и вместе против сгенерированных ботов.

Sea Battle 2

Разработчик: BYRIL Жанр: настольная игра, стратегия Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: byril.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн, по локальной сети или на одном экране

«Морской бой 2» — привычная игра, в которой нужно уничтожить все корабли соперника, но с дополнительными функциями. Предлагает игрокам разные режимы, а также возможность кастомизировать свой флот и даже построить портовый город.

Игроки ходят по очереди, не видя, где находятся корабли противника

DUAL!

Разработчик: Seabaa, Inc. Жанр: экшен, аркада Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: seabaa.com Стоимость: бесплатно, но есть встроенные покупки Как играть вдвоем: по локальной сети

Уникальная динамичная аркада, которая позволяет соединить между собой два подключенных по локальной сети телефона. В результате пули с одного устройства «влетают» в другой, главное — сесть достаточно близко друг напротив друга.

Игроки могут выбрать в DUAL! один из трех режимов:

дуэль (duel): сражайтесь друг с другом и уклоняйтесь от пуль; кооператив (defend): объединитесь против врагов, не подпуская их к базе; парный теннис (deflect): забивайте голы, отбивая мяч с одного экрана на другой.

Spaceteam

Разработчик: Henry Smith Inc. Жанр: кооперативная головоломка, «кричалка» Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: spaceteam.ca Стоимость: бесплатно Как играть вдвоем: по локальной сети

Хаотичная кооперативная игра, где каждый игрок получает панель управления кораблем и список команд, которые нужно выполнить на устройстве другого игрока. В результате геймер должен выкрикивать нужные команды напарнику и выполнять то, что говорят ему в ответ. И все это на фоне постоянно мигающего экрана, ломающегося интерфейса и неминуемо сокращающегося времени.

С каждым раундом задания в Spaceteam становятся сложнее

Streets of Rage 4

Разработчик: Playdigious Жанр: beat ’em up (рукопашная схватка), файтинг Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: playdigious.com Стоимость: платная, от 430 рублей Как играть вдвоем: по локальной сети и онлайн

Продолжение легендарной серии аркадных игр 1990-х. Игрокам предстоит работать в команде, чтобы очистить город от бандитов. Во время драк в Streets of Rage 4 можно использовать комбо-атаки, которые отличаются в зависимости от выбранного персонажа.

Атмосферности добавляет динамичная музыка и стильная рисованная графика.

Hero Hunters

Разработчик: Deca Games Жанр: экшен, шутер, командная RPG Где доступно: Android, iOS Приложение: в Google Play, в AppStore Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: онлайн

Динамичный шутер, где игрок собирает команду героев и ведет их в бой. Состав команд может быть разным: ниндзя, ковбои, снайперы, суперсолдаты, мутанты. В каждом сражении можно мгновенно переключаться между бойцами, используя их уникальные способности и оружие.

Supreme Duelist Stickman

Разработчик: Neron's Brother Жанр: экшен, файтинг Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: neronsbrother.com Стоимость: бесплатно Как играть вдвоем: на одном экране

Supreme Duelist Stickman — забавная игра о человеке-палочке по имени Стикмен с непредсказуемой физикой. Игроки могут сразиться с друзьями в разных режимах, например, сыграть в мини-футбол или выступить против боссов.

12 MiniBattles

Разработчик: Shared Dreams Studios Жанр: сборник аркад, настольные игры Где доступно: Android Приложение в Google Play, в RuStore Стоимость: бесплатно Как играть вдвоем: на одном экране

Набор увлекательных аркадных игр в пиксельной графике. Геймеры соревнуются друг с другом, выполняя задания в самых разных жанрах: от сражений на футбольном поле до полетов на космических кораблях. Главная цель — обойти соперника, показав лучший результат.

Fruit Ninja

Разработчик: Halfbrick Studios Жанр: экшен, аркада Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: halfbrick.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: на одном экране

Игра, в которой нужно разрезать фрукты ножом, катаной или в стиле ниндзя.

При игре на одном смартфоне вдвоем экран делится на две равные части: каждый игрок должен разрезать фрукты на своей половине. Побеждает тот, кто наберет большее количество очков: увеличить их можно за счет комбо. Главное — избегать бомб, иначе победить точно не получится.

Ultimate Bowmasters

Разработчик: Playgendary Limited Жанр: аркада, экшен Где доступно: Android, iOS Приложение в Google Play, App Store, RuStore Стоимость: бесплатно Как играть вдвоем: онлайн или на одном экране

Красочная аркада, где игроки сражаются друг против друга, метая оружие по дуге и стараясь попасть точно в цель. Нужно выбрать угол и силу броска, чтобы поразить противника, но победа зависит не только от меткости, но и от расчета траектории.

В игре десятки персонажей, каждый со своим уникальным оружием — от классического лука и копья до электрогитары или телевизора.

Crossy Road

Разработчик: Hipster Whale Жанр: аркада, раннер Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: hipsterwhale.com Стоимость: бесплатно Как играть вдвоем: на одном экране или онлайн

Аркадная игра, в которой нужно перевести персонажа через бесконечные дороги, реки и железнодорожные пути. При этом важно не попасть под машину или не свалиться в воду.

Игрок может разблокировать различных персонажей — от курицы и кота до динозавра и космонавта

Drive Ahead!

Разработчик: Dodreams Ltd. Жанр: аркада, гонки, битвы на машинах Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: dodreams.com Стоимость: бесплатно Как играть вдвоем: на одном экране или онлайн

Аркада, где автомобили сражаются друг с другом на аренах. В игре десятки машин — от багги и монстр-траков до танков и футуристических капсул, каждая со своими особенностями. Арены отличаются по ландшафту и ловушкам: на них могут быть движущиеся платформы, пилы, мины и даже гигантские динозавры.

The Battle of Polytopia

Разработчик: Midjiwan AB Жанр: пошаговая стратегия Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: polytopia.io Стоимость: бесплатно, есть встроенные покупки Как играть вдвоем: онлайн или локально

Пошаговая стратегия, где игроки управляют племенами, строят империю, исследуют новые земли, сражаются с вражескими племенами и осваивают новые технологии.

MONOPOLY GO!

Разработчик: Scopely Жанр: настольная игра, экономическая стратегия Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: monopolygo.com Стоимость: бесплатно, но есть внутриигровые покупки Как играть вдвоем: на одном экране

Цифровая версия классической настольной «Монополии». Игроки покупают, продают и арендуют недвижимость, строят дома и отели, заключают сделки и собирают арендную плату.

Цель игры — разорить соперника, чтобы он стал банкротом и закончил игру раньше вас

Catan Universe

Разработчик: USM Жанр: настольная игра, стратегия Где доступно: Android, iOS Официальный сайт: catanuniverse.com Стоимость: бесплатно, есть встроенные покупки Как играть вдвоем: на одном экране или онлайн

Catan Universe — официальная цифровая адаптация культовой настольной игры «Колонизаторы» (Settlers of Catan). Геймерам предстоит колонизировать вымышленный остров Катан, собирать ресурсы и строить поселения, города и дороги к ним.

BADLAND

Разработчик: Frogmind Жанр: аркада, платформер Где доступно: Android, iOS ОФициальный сайт: hypehype.com Стоимость: бесплатно на Android, 99 рублей на iPhone, есть и встроенные покупки Как играть вдвоем: на одном экране или онлайн

BADLAND — это атмосферный приключенческий платформер с боковой прокруткой. Игрок управляет одним из лесных обитателей, который должен пролететь через мрачный, но красивый лес, полный разнообразных ловушек и препятствий.