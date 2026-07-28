Вышел релизный трейлер ролевого экшена Mistfall Hunter

Студия Bellring Games опубликовала релизный трейлер ролевого экшена Mistfall Hunter.

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Глобальный запуск запланирован на 30 июля.

В ролике показаны сражения с монстрами и другими игроками, применение оружия и магии, а также сбор добычи. Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Mistfall Hunter представляет собой экшен-RPG от третьего лица, построенную вокруг PvPvE-вылазок. Пользователи могут отправляться на задания в одиночку или объединяться в отряды до трех человек. Во время рейдов необходимо искать снаряжение, сражаться с противниками и добираться до точки эвакуации. После гибели собранная добыча теряется.

На старте будут доступны шесть классов с прокачкой навыков и активных способностей, а также настройка экипировки.

В качестве сеттинга выбрано темное фэнтези: действия разворачиваются в мире, пережившем войну богов.

Издателем выступает Skystone Games. В Steam заявлен перевод интерфейса и субтитров на русский язык.