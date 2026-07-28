Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов

Компания Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды.

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Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитик MForum Analytics Алексей Бойко:

Алексей Бойко аналитик MForum Analytics «Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM-чипом, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Это такие специальные корпоративные серверы. Пользователей рядовых затронуть это не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы в принципе не могли менять какие-то серьезные компоненты, тем более просто собирать компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее».

Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами — себе дороже, парирует аналитик ICT-Online.ru Андрей Блинов:

Андрей Блинов аналитик ICT-Online.ru «Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе операционную систему. То, что некоторые компании стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, — действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, имели каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше малый бизнес. Проблемы в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной лицензионной Windows, нет. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще пара миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее».

Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Vilianov.com Сергей Вильянов. Новое требование на первый взгляд кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся:

Сергей Вильянов главный редактор Vilianov.com «Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо. С другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продажа еще какого-то количества копий, тем более что их и так продается очень много. Фактически речь идет о том, что у Windows Server появится тот же уровень требований, как и у Windows 11, которая официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые».

Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя увереннее, эксперты советуют компаниям искать альтернативы — например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям.