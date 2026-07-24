Теперь 007 First Light не защищает Denuvo

Создатели 007 First Light удалили из игры защиту Denuvo, печально известную среди геймеров, недовольных негативным влиянием ПО на производительность игр.

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Судя по SteamDB, Denuvo удалили всего пару часов назад.

Напомним, 007 First Light о юном Джеймсе Бонде, который узнаёт о заговоре внутри государства и делает первые шаги на службе МИ-6, вышла 27 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Вскоре ожидается и релиз на Switch 2. Продажи новинки создателей Hitman быстро превысили 3 миллиона копий.

Журналисты, которые оценили 007 First Light до релиза, назвали её претендентом на «Игру года». Геймеры и критики оказались крайне довольны экшеном, а технические специалисты расхвалили его за техническое состояние.

На Summer Game Fest 2026 разработчики поделились планами на поддержку 007 First Light в течение года. В игре есть текстовый перевод на русский, но студия Mechanics хочет создать и русскую озвучку.