Теперь 007 First Light не защищает Denuvo
Создатели 007 First Light удалили из игры защиту Denuvo, печально известную среди геймеров, недовольных негативным влиянием ПО на производительность игр.
Судя по SteamDB, Denuvo удалили всего пару часов назад.
Напомним, 007 First Light о юном Джеймсе Бонде, который узнаёт о заговоре внутри государства и делает первые шаги на службе МИ-6, вышла 27 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Вскоре ожидается и релиз на Switch 2. Продажи новинки создателей Hitman быстро превысили 3 миллиона копий.
Журналисты, которые оценили 007 First Light до релиза, назвали её претендентом на «Игру года». Геймеры и критики оказались крайне довольны экшеном, а технические специалисты расхвалили его за техническое состояние.
На Summer Game Fest 2026 разработчики поделились планами на поддержку 007 First Light в течение года. В игре есть текстовый перевод на русский, но студия Mechanics хочет создать и русскую озвучку.