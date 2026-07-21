Руководители студий Xbox считают, что Game Pass обесценивает игры

По данным журналистов Джейсона Шрайера и Джеза Кордена, часть руководителей внутренних студий Xbox считает, что подписочная модель снижает воспринимаемую ценность игр и негативно влияет на их коммерческий потенциал. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

По словам Шрайера, многие сотрудники студий недовольны тем, что пользователи получают новые проекты по подписке значительно дешевле их полной стоимости. В качестве примера журналист привел игру South of Midnight, которая продавалась за $40 и в то же время была доступна подписчикам Game Pass по сути бесплатно. Подобная модель уменьшает стимулы для покупки игр отдельно и формирует ощущение, что их рыночная стоимость ниже заявленной.

Шрайер заверил, что Microsoft вряд ли откажется от Game Pass, однако стратегия сервиса может измениться. Одним из возможных шагов он назвал отказ от выпуска крупных игр в подписке в день их официального релиза.

Позднее журналист Windows Central Джез Корден сообщил, что бывшие руководители студий Xbox подтвердили подобные настроения. По словам одного из собеседников издания, выпуск игр в Game Pass одновременно с релизом создает впечатление, что проекты не могут успешно продаваться без подписочной модели.

Другой источник заявил, что система распределения доходов между разработчиками основывалась на внутренней формуле оценки вовлеченности игроков, однако ее принципы были недостаточно прозрачными.

Корден полагает, что пересмотр стратегии Game Pass может стать частью масштабной трансформации игрового бизнеса Microsoft. Он напомнил, что ранее руководство Xbox объявило о реструктуризации подразделения, изменении цен на консоли и других мерах, направленных на повышение прибыльности бизнеса.

Ранее Paramount раскрыла первые детали фильма по Call of Duty.