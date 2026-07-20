Bethesda впервые рассказала о ходе разработки Fallout 5

Компания Bethesda сообщила, что Fallout 5 находится на стадии предпродакшена. Об этом авторы рассказали в материале, посвященном дальнейшему развитию своих ключевых игровых серий.

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Разработчики отметили, что основным проектом команды сейчас остается The Elder Scrolls VI, тогда как следующая часть Fallout находится на ранней стадии производства. Обе создаются на движке Creation Engine 3, который, по словам девелоперов, позволит нескольким командам одновременно работать над крупными проектами.

Также было подтверждено, что франшиза Fallout остается одним из приоритетных направлений. При этом никакие подробности о пятой части, включая сюжет, целевые платформы и сроки выхода, не обозначены.

Для Bethesda подобные ранние анонсы уже стали привычной практикой. Так, The Elder Scrolls VI была представлена тизером на выставке E3 в 2018 году, однако спустя более восьми лет у игры по-прежнему нет даты выхода и полноценной публичной демонстрации игрового процесса.

До этого компания лишь подтверждала, что новая часть Fallout однажды появится, однако впервые официально назвала текущую стадию разработки. Учитывая, что проект находится лишь на этапе предпродакшена, а The Elder Scrolls VI после анонса в 2018 году до сих пор не получила даже ориентировочной даты выхода, ждать скорого релиза Fallout 5 пока не приходится.