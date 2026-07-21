Zero Parades от авторов Disco Elysium провалилась

Студия ZA/UM заявила о провале Zero Parades: For Dead Spies — второй игры авторов после знаменитой Disco Elysium. Компания объявила, что из-за этого часть сотрудников пришлось сократить.

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По словам разработчиков, сокращения коснулись до 32 разработчиков. Игра продемонстрировала слабые продажи, несмотря на высокие оценки от критиков: на агрегаторе Metacritic она получила 83 балла из 100. Студия также отметила, что несмотря на увольнения, авторы продолжат создавать интересные проекты дальше.

Сегодня мы вынуждены поделиться тяжёлыми новостями. Хотя игра Zero Parades: For Dead Spiess была восторженно принята критиками, её коммерческие показатели не позволяют нам содержать студию нашего нынешнего размера. На протяжении всего этого непростого процесса мы продолжали консультироваться и сотрудничать с представителями Профсоюза работников студии. Всё это меняет облик ZA/UM, но не наши цели. Наши художественные стандарты остаются прежними: мы выстоим.

Zero Parades: For Dead Spies вышла на ПК 21 марта 2026 года. Ролевое приключение рассказывает историю операнта Хершел Уилк, которая пять лет назад провалила опасное задание и привела свою команду к гибели. Её отозвали и поручили таинственное задание, которое позволит ей вновь проявить себя.