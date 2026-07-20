Производительность Steam Machine протестировали на Windows 11

Автор YouTube-канала ETA PRIME проверил работу Windows 11 на новой Steam Machine после выхода официальных драйверов Valve. Компания выпустила драйверы для графического адаптера, Wi-Fi, Bluetooth и кардридера. При этом Valve предоставляет их «как есть» и не оказывает техническую поддержку пользователям Windows.

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Модифицированная конфигурация

Для тестирования использовалась не стандартная версия Steam Machine. Блогер заменил штатные 16 ГБ оперативной памяти на 64 ГБ двухканальной DDR5-5600. Обе операционные системы тестировались на одинаковой конфигурации, поэтому сравнение Windows 11 и SteamOS остаётся корректным. Однако результаты серийного устройства с 16 ГБ одноканальной памяти могут отличаться.

В Windows установленный шестиядерный процессор на архитектуре Zen 4 определяется как AMD Custom CPU 1772. Графический ускоритель с 8 ГБ памяти система распознаёт как Radeon RX 7600 Series, хотя по характеристикам он отличается от настольной Radeon RX 7600.

Синтетические тесты

В Geekbench 6 Windows 11 опередила SteamOS примерно на 3,3% в одноядерном тесте и на 22,1% в многоядерном. Однако SteamOS тестировалась в режиме рабочего стола, который не использует те же настройки производительности процессора, что и игровой режим.

В Cinebench 2024 процессор набрал 99 баллов в одноядерном режиме и 554 балла при нагрузке на все ядра. В первом случае он оказался примерно на 5,3% быстрее Ryzen 5 5600X, а во втором уступил ему около 14,1%.

В 3DMark Time Spy Steam Machine набрала 9245 баллов. Для сравнения, настольная система с Ryzen 5 5600X и Radeon RX 7600 получила 10 310 баллов.

Игровые тесты

Игры тестировались в нативном разрешении без использования FSR. Наиболее заметная разница проявилась в Cyberpunk 2077 с настройками Ultra. При разрешении 1080p SteamOS обеспечила 74 FPS, а Windows 11 – 68 FPS. В 1440p система Valve также оказалась быстрее – 45 против 43 FPS. В 4K преимущество перешло к Windows: 20 против 18 FPS. Впрочем, такие показатели слишком низкие для комфортной игры без масштабирования изображения.

В Shadow of the Tomb Raider с настройками Very High различия оказались минимальными. При разрешении 1080p Windows показала 120 FPS, а SteamOS – 118 FPS. В 1440p впереди оказалась SteamOS с результатом 86 против 84 FPS. В 4K Windows вновь получила небольшое преимущество – 46 против 44 FPS.

В Horizon Zero Dawn Remastered на Windows 11 устройство показало 59 FPS в разрешении 1080p, 47 FPS в 1440p и 28 FPS в 4K. Результаты SteamOS составили 58, 48 и 26 FPS соответственно.

Другие игры

Дополнительные тесты проводились только в Windows 11:

Forza Horizon 6 при разрешении 1440p, высоких настройках графики и отключённой FSR работала примерно с 74 FPS;

Red Dead Redemption 2 при разрешении 1440p и высоких настройках показывала более 70 FPS;

Mortal Kombat 1 при тех же разрешении и настройках стабильно работала с частотой 60 FPS.

Итоги

После выхода официальных драйверов установить Windows 11 на Steam Machine стало значительно проще. В большинстве протестированных игр разница между Windows и SteamOS составила лишь несколько кадров в секунду. Заметное преимущество Windows было зафиксировано только в многоядерном тесте Geekbench 6, однако условия этого сравнения были не совсем равными.

При этом у Windows остаются недостатки. Valve не оказывает техническую поддержку этой системе, а официального инструмента для двойной загрузки пока нет. Для установки Windows необходимо удалить SteamOS, а для возвращения к ней – воспользоваться образом восстановления.

Поэтому Windows имеет смысл устанавливать прежде всего ради программ и игр, несовместимых со SteamOS, а не ради заметного прироста производительности.