Мышь Pulsar с кулером Noctua получила дату релиза
Pulsar объявила дату старта продаж необычной игровой мыши. Внутри неё стоит настоящий кулер Noctua, который обдувает ладонь.
Модель Feinmann F01 Noctua Edition была впервые показана ещё на выставке Computex в 2025 году, но только сейчас получила точную дату выхода. Продажи начнутся 21 июля. Цена пока не объявлена (обычная версия Feinmann F01 стоит 179 долларов).
«Суть» мыши в миниатюрном вентиляторе Noctua, встроенном под перфорированный корпус из углепластика. Он направляет поток воздуха прямо на ладонь. У вентилятора есть пять скоростей.
С момента первой демонстрации характеристики мыши улучшились. Внутри стоит новый сенсор XS-2 с разрешением до 42 000 точек на дюйм, улучшенный контроллер, частота опроса 8000 Гц и оптические переключатели Pulsar.
Из-за вентилятора мышь весит около 73 граммов.