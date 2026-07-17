Мышь Pulsar с кулером Noctua получила дату релиза

Pulsar объявила дату старта продаж необычной игровой мыши. Внутри неё стоит настоящий кулер Noctua, который обдувает ладонь.

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Модель Feinmann F01 Noctua Edition была впервые показана ещё на выставке Computex в 2025 году, но только сейчас получила точную дату выхода. Продажи начнутся 21 июля. Цена пока не объявлена (обычная версия Feinmann F01 стоит 179 долларов).

«Суть» мыши в миниатюрном вентиляторе Noctua, встроенном под перфорированный корпус из углепластика. Он направляет поток воздуха прямо на ладонь. У вентилятора есть пять скоростей.

С момента первой демонстрации характеристики мыши улучшились. Внутри стоит новый сенсор XS-2 с разрешением до 42 000 точек на дюйм, улучшенный контроллер, частота опроса 8000 Гц и оптические переключатели Pulsar.

Из-за вентилятора мышь весит около 73 граммов.