PlayStation 6 может стать портативной консолью

Sony рассматривает новые подходы к развитию игровой платформы PlayStation, а следующая консоль компании может выйти за рамки традиционного стационарного устройства. К такому выводу пришли журналисты The Verge после анализа недавних заявлений главы Sony Interactive Entertainment Хидэяки Нисино.

Выступая перед инвесторами, Нисино отметил, что Sony стремится расширить возможности игровой экосистемы и предоставить пользователям возможность играть не только в гостиной — месте, которое долгое время считалось основным для домашних консолей.

По словам руководителя SIE, будущие устройства PlayStation должны учитывать изменения в поведении игроков и обеспечивать более гибкий игровой опыт, включая возможность продолжать игру за пределами дома.

Журналисты The Verge считают, что эти заявления могут указывать на подготовку Sony к выпуску портативной версии PlayStation 6. Дополнительным косвенным сигналом называют развитие устройства PlayStation Portal и возможный отказ от физических носителей. Для компактной консоли без дисковода такой подход может быть более логичным.

При этом полноценная домашняя версия PlayStation нового поколения также может появиться на рынке. Однако Sony ранее сообщала, что не планирует продавать игровые устройства с убытком, как это было принято в индустрии в прошлом. На фоне роста стоимости компонентов, включая память и накопители, цена будущей консоли может стать одним из ключевых факторов при выборе стратегии компании.

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