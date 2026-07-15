Dying Light: The Beast не выйдет на PS4 и Xbox One

Создатели Dying Light: The Beast отменили версии зомби-экшена для PlayStation 4 и Xbox One.

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Разработчики отметили, что игра была призвана показать технологические возможности железа текущего поколения. И подобное качество просто не могло быть достигнуто на PS4 и Xbox One — разве что пришлось бы идти на компромиссы, заметно ухудшающие опыт игры в Dying Light: The Beast.

Команда Techland принесла извинения игрокам, ждавшим зомби-экшен на PS4 и Xbox One, и напомнила о возможности вернуть деньги.

«Спасибо вам за понимание и поддержку!»

Изначально Dying Light: The Beast, рассказывающая о новых приключениях Кайла Крейна, вышла на PS5, Xbox Series и PC в сентябре прошлого года.