The MongolZ отправила cobrazera в запас

The MongolZ перевела рифлера Анарбилега cobrazera Ууганбаяра на скамейку запасных состава по Counter-Strike 2. 20-летний монгол присоединился к команде в конце декабря 2025 года на замену Азбаяру Senzu Мунхболду.

В составе The MongolZ cobrazera занял третье место на PGL Bucharest 2026 и дошёл до третьей стадии IEM Cologne Major, где команда финишировала на 9-11-м месте. Решение об отстранении последовало через несколько дней после ухода Аюша mzinho Батболда в BC.Game.

После двух потерь в активном составе The MongolZ остаются лишь три игрока: Гаридмагнай bLitz Бямбасурэн, Содбаяр Techno4K Мунхболд и Усухбаяр 910 Банзрагч. Организации предстоит найти двух новых игроков для восстановления полного ростера.