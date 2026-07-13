ASUS представила флагманский геймпад ROG Raikiri II Pro

Спустя почти три года после выхода предыдущей модели ASUS представила новый флагманский игровой контроллер ROG Raikiri 2 Pro.

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Новинку показали в Китае в рамках празднования 20-летия бренда Republic of Gamers (ROG). Контроллер получил ряд серьёзных улучшений, ориентированных на киберспортсменов и требовательных игроков.

Особенности

Одним из главных достоинств ROG Raikiri 2 Pro стала рекордная частота опроса – 8000 Гц. Для сравнения: предыдущий Raikiri Pro работал с частотой 250 Гц, а стандартный Raikiri 2 поддерживает 1000 Гц. Такое повышение позволяет существенно сократить задержку между нажатием кнопки и реакцией в игре, что особенно важно в соревновательных шутерах, файтингах и других динамичных играх.

Ещё одним важным нововведением стали аналоговые стики, основанные на технологии TMR (туннельного магнитосопротивления). По сравнению с традиционными решениями они обеспечивают более высокую точность управления и чувствительность, а также практически исключают появление дрейфа, который со временем может возникнуть у обычных аналоговых стиков.

Изменения коснулись и других элементов управления. ASUS полностью переработала крестовину, а под ней разместила пять дополнительных кнопок с подсветкой, предназначенных для быстрого доступа к различным функциям. Такое решение должно сделать управление удобнее и расширить возможности настройки контроллера в соответствии с предпочтениями пользователя.

Для более гибкой настройки управления контроллер оснащён двумя дополнительными плечевыми кнопками, которым можно назначать различные игровые команды. Кроме того, пользователям доступны съёмные задние лепестки и возможность регулировать глубину нажатия курков. Это позволяет адаптировать устройство под разные игровые жанры.

Дисплей

ROG Raikiri 2 Pro также получил встроенный полноцветный дисплей, пришедший на смену монохромному OLED-экрану предыдущего поколения. На нём можно просматривать уровень заряда аккумулятора, изменять настройки устройства и выводить собственные изображения. Внешний вид контроллера дополняет фирменная RGB-подсветка, интегрированная в рукоятки.

Подключение и автономность

В плане подключения новинка сохранила универсальность предшественника. Контроллер поддерживает три режима работы: проводное подключение через USB, беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц и Bluetooth. Благодаря этому ROG Raikiri 2 Pro совместим не только с ПК, но и с мобильными устройствами.

Время автономной работы достигает 75 часов, тогда как предыдущая модель могла проработать без подзарядки до 48 часов.

Сроки выхода и цена

На старте продаж ASUS предлагает ROG Raikiri 2 Pro в двух вариантах оформления – чёрном и белом. Пока устройство доступно только на китайском рынке. Стоимость новинки и сроки её выхода в других странах компания пока не раскрывает.