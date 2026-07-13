Team Falcons первой в истории Dota 2 одержала 500 побед без единого трансфера
Team Falcons достигла 500 побед на про-сцене Dota 2. Юбилейная победа была одержана в матче с Xtreme Gaming на групповой стадии Esports World Cup 2026. Ни одной пятёрке игроков ранее не удавалось достичь этой отметки.
За 973 дня без единого изменения в составе Falcons выиграли девять топ-турниров, включая The International 2025. Команда провела более 750 матчей с винрейтом 66% и суммарно заработала $ 6,7 млн призовых.
Прежний рекорд принадлежал шведской Alliance — 450 побед в период с 2014 по 2016 год. Среди действующих составов второе место занимает BetBoom Team со 173 победами после прихода Ильи Kiritych Ульянова.
Состав Team Falcons:
- Оливер skiter Лепко
- Станислав Malr1ne Поторак
- Аммар ATF аль-Ассаф
- Андреас Cr1t- Нильсен
- У Sneyking Цзинцзюнь
- Кёртис Aui_2000 Лин (тренер).