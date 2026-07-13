Названа дата выхода Mortal Shell 2

Студия Cold Symmetry объявила дату выхода экшена Mortal Shell 2.

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Продолжение игры в жанре soulslike поступит в продажу 20 августа 2026 года на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В российском сегменте Steam уже открылись предзаказы: стандартное издание оценили в 2299 рублей, а Devout Edition с ранним доступом - в 2699 рублей. Игра также получит перевод на русский язык в виде субтитров.

Одновременно с объявлением даты релиза разработчики опубликовали новый трейлер. Покупатели Devout Edition смогут начать прохождение за три дня до официального запуска. Кроме того, для консолей Sony подтвержден выпуск физического коллекционного издания Revered Edition с артбуком, стилбуком, набором иллюстраций и внутриигровыми бонусами.

Сиквел, по заверению разработчиков, сохранит основные механики первой части, однако предложит более масштабный мир с упором на свободное исследование. Авторы отказались от привычной шкалы выносливости в боевой системе, расширили возможности развития оружия и подготовили восемь игровых "оболочек" (Shells), каждая из которых обладает собственными способностями и стилем ведения боя.

Перед релизом студия провела открытый бета-тест на ПК. Демоверсия получила 92% положительных отзывов в Steam на основе более 4,6 тыс. пользовательских оценок, а достигнутый в ходе тестирования прогресс можно будет перенести в полную версию.

Первая Mortal Shell вышла в 2020 году и в игровом сообществе нередко называется одним из наиболее удачных продолжателей идей серии Dark Souls, созданной японской студией FromSoftware.