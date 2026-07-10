Ubisoft уже решает проблему с катсценами Assassinʼs Creed Black Flag Resynced на PC

Ubisoft обратилась к игрокам Assassinʼs Creed Black Flag Resynced на PC: проблема с катсценами уже решается.

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В компании «знают» об ограничении 30 FPS во внутриигровых роликах при использовании трассировки лучей, BVH или на ультравысокой настройке качества ландшафта. Исправление обещают выпустить «в ближайшее время» (прим. — на момент написания новости оно ещё не вышло), а пока игроки могут «сбросить общие настройки графики до любого из предварительно настроенных вариантов и избегать ручной установки трёх упомянутых выше параметров на ультравысокие».

Assassinʼs Creed Black Flag Resynced уже доступна на PS5, Xbox Series и PC. Пиковый онлайн новинки в Steam превзошёл показатели всех игр серии и на момент выхода новости составляет 99,4 тысяч человек.

Критики оценили Assassinʼs Creed Black Flag Resynced очень высоко, но всё равно чуть ниже оригинала. А вот игроков ремейк не особо впечатлил: рейтинг в Steam всё ещё «смешанный» (64% одобрения на основе почти 5 тыс. отзывов).