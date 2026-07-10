Microsoft вернет эксклюзивы на Xbox

Microsoft, похоже, пересматривает свою игровую стратегию и вновь делает акцент на эксклюзивных проектах для Xbox.

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По данным Bloomberg, компания рассматривает возможность ограничить выпуск части будущих игр собственных студий экосистемой Xbox, чтобы повысить привлекательность своих консолей.

Как отмечается в публикации, речь не идёт о полном отказе от мультиплатформенного подхода. Крупные сетевые проекты, рассчитанные на широкую аудиторию, по-прежнему планируется выпускать на всех ключевых платформах, включая PlayStation. Однако ситуация может измениться для масштабных одиночных игр, которые способны стать главным аргументом в пользу покупки Xbox.

Новый генеральный директор Xbox Аша Шарма ранее уже намекала на смену курса, заявив о намерении вернуть бренду ценность и укрепить его позиции. Во время июньской презентации Xbox были представлены Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution, заявленные как консольные эксклюзивы Xbox. По информации Bloomberg, подобных проектов в будущем станет больше.

Официально Microsoft пока не раскрывает, какие именно игры попадут в категорию «главных эксклюзивов». Тем не менее аналитики считают, что в неё могут войти наиболее ожидаемые одиночные релизы внутренних студий. Одним из наиболее вероятных кандидатов называют The Elder Scrolls VI, хотя у игры до сих пор нет ни даты выхода, ни ориентировочного релизного окна. При этом ближайшая линейка проектов Xbox уже в основном анонсирована, поэтому заметные изменения в политике компании могут проявиться лишь спустя несколько лет.

Одновременно Microsoft переживает непростой период. Недавно корпорация объявила о сокращении около 3200 сотрудников. Оптимизация затронула практически все игровые подразделения, включая Obsidian Entertainment и студии, входящие в состав ZeniMax. Кроме того, компания закрывает сразу четыре внутренних коллектива, несмотря на то что многие из них ранее выпустили успешные и отмеченные наградами игры.

Подобные изменения вызывают вопросы относительно будущего эксклюзивной линейки Xbox. С одной стороны, Microsoft намерена сделать собственные консоли более привлекательными за счёт уникальных проектов. С другой – сокращение числа разработчиков может повлиять на темпы создания новых крупных игр.