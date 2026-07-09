SanDisk выпустила недорогие SSD объемом до 4 ТБ

SanDisk расширила линейку твердотельных накопителей, представив две новые 2,5-дюймовые SATA-модели – SanDisk 320 SATA SSD и SanDisk 520 SATA SSD. Обе новинки построены на базе 3D NAND-памяти и используют архитектуру без DRAM-кеша.

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Особенности

Модель SanDisk 320 ориентирована на повседневное использование в домашних и офисных компьютерах. Накопитель предлагается в версиях ёмкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Максимальная скорость последовательного чтения достигает 545 МБ/с, а производитель предоставляет на устройство трёхлетнюю гарантию.

Старшая модель SanDisk 520 рассчитана на более требовательную аудиторию – ИТ-специалистов, профессионалов и опытных пользователей, которым важны высокая производительность и увеличенный ресурс. Линейка включает версии на 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Скорость последовательного чтения достигает 560 МБ/с, а последовательной записи – 525 МБ/с.

В зависимости от модификации производительность новинок при случайных операциях составляет от 78 до 89 тыс. IOPS при чтении и от 73 до 76 тыс. IOPS при записи. Показатель выносливости TБW также зависит от объёма накопителя: младшие версии рассчитаны на 300 ТБ записи, тогда как старшие модели способны выдержать до 1000 ТБ.

Сроки выхода и цена

SanDisk 320 уже поступил в продажу на европейском рынке по цене от 67 до 250 евро в зависимости от объёма памяти. Стоимость SanDisk 520 начинается со 103 евро, при этом версия на 2 ТБ оценивается в 359 евро. Цена самой вместительной модификации объёмом 4 ТБ производителем пока не раскрывается.