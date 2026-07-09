NVIDIA все же выпустит видеокарты RTX 5000 Super

На официальном сайте производителя блоков питания Seasonic появилось упоминание линейки видеокарт NVIDIA под названием RTX 5000 Super. Выбрать устройство можно в онлайн-калькуляторе энергопотребления.

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Если верить утечке, то NVIDIA всё ещё собирается выпустить RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super в обозримом будущем. При этом официально компания пока не назначила дату поступления в продажу новой линейки.

Ранее СМИ сообщали, что NVIDIA перенесла выход RTX 5000 Super на неопределённый срок из-за кризиса памяти. Отмечалось, что новые видеокарты должны были выйти ещё в 2025 году, но этого так и не случилось. Главной особенностью моделей должен был стать увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ.