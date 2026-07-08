Valve выпустила драйвера для установки Windows на Steam Machine

Владельцы Steam Machine получили возможность установить операционную систему Windows вместо SteamOS, используя программное обеспечение, подготовленное самой Valve.

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Для загрузки доступны драйверы графической подсистемы, модулей Wi-Fi и Bluetooth, а также устройства чтения SD-карт. Valve отдельно отмечает, что этот комплект предназначен именно для Steam Machine и не относится к ранее опубликованным драйверам Windows для Steam Deck LCD и Steam Deck OLED.

В компании подчёркивают, что Steam Machine, как и Steam Deck, представляет собой полноценный персональный компьютер. Поэтому пользователи могут самостоятельно выбирать операционную систему, устанавливать сторонние приложения и использовать любые игровые магазины, а не только Steam. При этом драйверы для Windows распространяются по принципу «как есть», а полноценная техническая поддержка этой ОС на устройствах Valve не предусмотрена.

Пока главным ограничением остаётся отсутствие официальной реализации двойной загрузки. Для установки Windows необходимо полностью удалить SteamOS, поскольку штатное переключение между двумя операционными системами пока не поддерживается. При этом в Valve уточняют, что аппаратная часть Steam Machine полностью совместима с режимом dual boot.

Задержка связана исключительно с тем, что компания ещё не завершила разработку нового установщика SteamOS, который позволит автоматически настроить загрузку нескольких операционных систем.

Одновременно Valve опубликовала инструкцию по установке Windows. Для выбора загрузочного устройства необходимо выключить Steam Machine, а затем во время включения вызвать меню загрузки, удерживая клавишу Escape. Кроме того, на этапе установки потребуется проводное подключение к сети через Ethernet, поскольку драйвер Wi-Fi устанавливается уже после завершения инсталляции Windows.