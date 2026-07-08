Biomechanical Toy доберется до PC спустя 30 лет

16 июля на PC, PS, Xbox и Switch выйдет Biomechanical Toy — это порт двумерного платформера со стрельбой, который дебютировал на аркадных автоматах в 1995 году. За возрождением стоит QUByte Interactive — она вместе со своими партнерами Bleem! и Piko Interactive продолжает возвращать из небытия игры давно минувших лет. Например, я уже писал про Soccer Kid Collection.

© Biomechanical Toy

Об игрушечном солдате, в отличие от паренька с мячом, вряд ли многие знают. Правда, в 2021 г. Biomechanical Toy посетила семейство современных ретроконсолей Evercade. На Evercade появляются проекты самого разного калибра — от малоизвестных аркад до оригинальных Tomb Raider.

История в Biomechanical Toy — традиционная для подобных игр: охотимся на злодея. Геймплей — тоже: бегаем по уровням, сражаемся с боссами, подкрепляем здоровье лимонами и мороженым.

Уровни отличаются друг от друга и забиты весьма странными, хотя и симпатичными противниками. Вообще, в 1995-м эра run & gun-аркад подходила к закату, при этом я бы не назвал Biomechanical Toy какой-то сногсшибательной. Музыка местами показалась мне приятной. Еще среди уровней запомнилась, например, пробежка по несущемуся вдаль игрушечному поезду: вместо босса там нужно расстрелять ключик, которым этот поезд заводится.

На контрасте с Soccer Kid Collection, в Biomechanical Toy нет раздела с дополнительными материалами. В наличии лишь краткое руководство, меню с чит-кодами (включая бессмертие), возможность сохраняться когда хочется и отматывать игру. Стандартный набор для проектов, вшитых в эмуляторы древних платформ. Еще есть разные настройки отображения. Плюс авторы обещали добавить концепт-арты с проигрывателем музыки, но вот этого я в игре не нашел.

Кстати, в Biomechanical Toy присутствует русский язык. Правда, только в меню. Впрочем, именно там и можно прочитать, что мы управляем Ингузом и должны восстановить порядок и справедливость в королевстве игрушек. В самой игре читать-то практически и нечего.