XSE Pro League уволила администратора после проблем на старте турнира

Организаторы XPL Guangzhou 2026 выпустили заявление по итогам группового этапа. Компания Xinsai Esports признала многочисленные ошибки в подготовке турнира и сообщила об увольнении главного администратора, ответственного за техническое состояние площадки.

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Аккаунт игрока BetBoom Team Кирилла Magnojez Роднова был полностью восстановлен вместе с инвентарём. Причиной отсутствия Counter-Strike 2 на компьютерах назвали неисправность SSD-накопителей, а проблему с игровыми местами решили заменой столов.

Взломанный аккаунт Steam одного из игроков был полностью восстановлен, при этом весь инвентарь удалось сохранить. Все затронутые системы были очищены и переустановлены, дополнительные компьютеры в тренировочной зоне заменены, а главный администратор, ответственный за произошедшее, был уволен.

XPL Guangzhou 2026 проходит в Китае с 1 по 12 июля. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. Матчи плей-офф стартуют 10 июля.