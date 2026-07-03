Хоррор Ontos творцов SOMA перенесли на 2027 год

Хоррор Ontos студии Frictional Games перенесли на 2027 год. Причина проста — игра должна стать самой амбициозной в портфолио студии авторов SOMA, поэтому им потребовалось дополнительное время на реализацию своего видения. Однако поклонники не останутся в неведении.

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Frictional Games обещает поделиться дополнительными деталями о персонажах и мире SOMA в «ближайшее время». Пока же геймерам приходится довольствоваться лишь описанием и скриншотами со страниц цифровых магазинов.

Как и в случае с SOMA, в Ontos игроков ждёт научно-фантастический мир. Главный герой пребывает на лунный отель из-за наследия своего отца. Реальность начинает рассыпаться на части при погружении в тайны прошлого, а жуткие эксперименты заставляют задуматься над экзистенциальными вопросами. В общем, почитатели творчества студии точно оценят.

В ходе игрового процесса Ontos предстоит исследовать лунную базу — на ней удивительным образом сплетаются остатки элитного отеля и горнодобывающей колонии. Научная инфраструктура была построена на месте бассейнов, казино и театральных залов.

Напомним, что Ontos анонсировали в декабре 2025 года. В игре будет русский текстовый перевод.