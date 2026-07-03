Microsoft уволит почти 6000 человек: Xbox под ударом

По данным СМИ, Microsoft готовит новую волну сокращений. Под очередные увольнения могут попасть около 2,5% работников. При нынешней численности персонала это около 5,7 тысячи сотрудников.

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Официального заявления от компании не было.

Как пишут СМИ, сокращения затронут разные отделы. Сильнее всего пострадают отделы продаж, консалтинга и игровое подразделение Xbox. На этом фоне в Сети вспомнили слова Microsoft, мол, некоторые должности становятся «ненужными» из-за внедрения ИИ-помощников вроде Copilot.

Предыдущее массовое сокращение прошло в июле 2025 года. Тогда компания попрощалась с около 4% персонала.