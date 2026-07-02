Названы самые мощные в мире смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июньский рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов.

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Самым мощным смартфоном по итогу июня стал iQOO 15 Ultra, оснащенный флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, благодаря чему смартфон набирает в бенчмарке AnTuTu 4,14 млн баллов. В топ-3 также попали игровой Red Magic 11S Pro+ (4,1 млн) с разогнанным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC и iQOO 15 (4,05 млн) на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Следом идут смартфоны с тем же чипом: Vivo X300 Ultra (3,96 млн), realme GT 8 Pro (3,95 млн), Honor WIN (3,92 млн), OPPO Find X9 Ultra (3,89 млн) и Honor Magic 8 Pro, набирающий в бенчмарке 3,84 млн баллов.

Единственным смартфоном с процессором MediaTek Dimensity 9500 в топе оказался лишь iQOO 15T (3,8 млн). Замыкает рейтинг Honor Magic 8 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с оценкой 3,79 млн баллов в AnTuTu.

Отмечается, что в список вошли смартфоны, доступные на китайском рынке. Некоторые из них продаются и за его пределами, включая Россию. Оценка каждого устройства основана на среднем балле по итогам теста в бенчмарке AnTuTu.

Ранее сообщалось, что в iPhone и другой технике Apple могут появиться китайские чипы памяти.