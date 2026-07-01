Qualcomm назвала даты своей главной презентации года

Qualcomm объявила даты ежегодного Snapdragon Summit. Мероприятие пройдёт с 22 по 24 сентября на Гавайях. Там должны представить Snapdragon 8 Elite Gen 6 и более мощную версию Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

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По слухам, Qualcomm перейдёт на 2-нм техпроцесс. Ранее такой шаг уже сделала Samsung со своими процессорами Exynos.

Однако в этот раз общественность волнует больше цена, нежели характеристики. Как мы помним, дорожает всё: память, накопители, сами процессоры. Страшно представить, насколько дорогими могут стать новые Android-флагманы.

На мероприятии также могут рассказать о платформе для шлемов виртуальной реальности Reality Elite.