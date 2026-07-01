Раскрыта популярная ошибка при сборке компьютера

Несоответствие процессора и материнской платы назвали распространенной ошибкой при сборке персонального компьютера (ПК). Об этом сообщает издание XDA.

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По словам специалистов портала, очень часто пользователи при самостоятельной сборке компьютера вкладывают большие деньги в процессор, но приобретают недорогую материнскую плату. Между тем авторы назвали материнскую плату одним из важнейших компонентов ПК и «бутылочным горлышком» устройства — в том случае, если она по техническим ограничениям не сможет обеспечить максимальную мощность процессора.

В раскрытом материале говорится, что популярные и дешевые материнские платы подходят для процессоров среднего уровня, но могут снижать производительность высокопроизводительных чипов при длительной нагрузке. «Конечно, материнская плата начального уровня A620 сможет запустить флагманский чип Ryzen 9 на базе AM5, но это никоим образом не означает, что она способна обеспечить его питанием в сотни ватт при длительной нагрузке», — отметили журналисты.

Специалисты посоветовали покупать продвинутые процессор и материнскую плату в том случае, если ПК собирается для серьезных задач — например, гейминга. В остальных случаях приобретение мощного процессора и недорогой материнской платы вполне обоснованно.

В конце июня специалисты издания How-To Geek заявили, что твердотельные накопители (SSD) нельзя на длительное время оставлять без подключения к компьютеру. Они объяснили, что даже хранящийся в архиве накопитель нужно время от времени подключать к сети.