Bethesda выпустит ремастер TES IV: Oblivion для Nintendo Switch 2

Bethesda Softworks анонсировала The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для гибридной консоли Nintendo Switch 2. Игра выйдет в августе, сообщает портал DTF.

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Анонс сопровождался трейлером с «живыми актерами», в котором появился один из самых узнаваемых персонажей оригинальной игры — Adoring Fan.

Предварительные заказы The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже открылись в отдельных регионах цифрового магазина eShop. В частности, в Великобритании стоимость ремастера составляет £50 фунтов стерлингов (около 5,1 тыс. руб.). Помимо цифровой версии, игра получит физическое издание с полноценным картриджем, а не Game-Key Card.

На Nintendo Switch 2 ремастер будет работать в разрешении 900p при 30 кадрах в секунду в портативном режиме и 1080p при 30 кадрах в секунду при подключении к док-станции. В обоих случаях заявлена поддержка технологии масштабирования изображения DLSS. Релиз игры состоится 11 августа.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла в апреле 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Переиздание получило преимущественно положительные отзывы пользователей в Steam, однако одним из наиболее часто упоминаемых недостатков стала недостаточная оптимизация игры.

Ранее сообщалось, что продажи PlayStation достигли минимума с 2000 года.